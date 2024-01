Une batterie d’une plus grande capacité attendue pour le Galaxy Z Flip6 de Samsung

Selon les informations rapportées par le site GalaxyClub, le Galaxy Z Flip6 de Samsung pourrait intégrer une batterie de plus grande capacité comparativement à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip5. Les rumeurs suggèrent une batterie d'environ 4000mAh, une valeur qui se rapprocherait de celle du Galaxy S24. Le rapport indique que le Galaxy Z Flip6 serait équipé de deux batteries, l'une de 1097 mAh et l'autre de 2790 mAh, totalisant 3887 mAh. Ce total pourrait être arrondi et commercialisé comme une capacité de 4000 mAh, une pratique courante dans l'industrie.

Comparaison avec les modèles précédents et le Galaxy S24

En comparaison, le Galaxy Z Flip5 actuel dispose d'une capacité annoncée de 3700 mAh, résultant de l'assemblage de deux unités de 971 mAh et 2620 mAh. Bien qu'il ne soit pas encore confirmé si le Galaxy Z Fold6 bénéficiera d'une mise à niveau similaire, le Flip6 est attendu pour offrir une autonomie supérieure à celle du Flip5 sur une seule charge. En effet, outre la batterie, le Galaxy Z Flip6 devrait connaître d'autres améliorations, notamment au niveau de l'affichage. Il pourrait ainsi consommer moins grâce à des technologies d’optimisation de l’écran. En plus, nous attendons des caractéristiques supérieures concernant les capteurs photo. Comme la série Galaxy S24, il devrait également profiter des fonctionnalités Galaxy AI d'intelligence artificielle. Les toutes premières fuites évoquent un ratio d'aspect plus large, une caméra de 50 mégapixels.

Le Galaxy Z Flip6, ainsi que le Fold6, sont attendus pour un lancement autour du mois d'août, au mieux juillet. Il se pourrait même qu’ils soient annoncés juste avant les JO 2024 de Paris. Il est important de rappeler qu'il reste environ six mois avant que Samsung ne dévoile la version finale de l'appareil. Dans le passé, Samsung a expérimenté différents modèles et configurations de batteries pour ses nouveaux modèles Flip. Il est donc envisageable que d'autres configurations de batterie pour le Galaxy Z Flip 6 soient à l'étude. Même si ces configurations s'avéraient légèrement inférieures, une amélioration significative de la capacité par rapport au modèle précédent reste probable.