Les promos de Syma Mobile : cinq offres avec de 30Go à 250Go à prix canon sont à saisir !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres mobile de Syma Mobile. En effet, avec de 30Go à 250Go de 5G, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Ces promos sont à saisir dès maintenant et permettent de profiter de nombreux avantages avec notamment des options payantes ou incluses gratuitement ... On vous dit tout dans cet article !

Des forfaits pas chers

L'opérateur Syma Mobile propose une gamme de cinq forfaits illimités avec de 30Go à 250Go de data à prix canon. Les plus économiques de ces offres sans engagement sont les forfaits 30Go et 80Go. L'un comme l'autre offrent l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM). De plus, l'option "appels internationaux" est intégrée gratuitement ! Celle-ci vous permet d'appeler sans surcoût depuis la Métropole vers les mobiles européens ainsi que vers les numéros de 100 destinations internationales.

Le forfait 30Go est au prix de 7,99€ par mois et vous octroie 30Go pour surfer sur le web en France métropolitaine ainsi que 8Go (inclus) pour rester connecté depuis les zones UE/DOM. Le forfait 80Go vous coûtera quant à lui la somme de 9,99€ par mois et vous offrira 80Go en France métropolitaine et 10Go utilisables depuis les destinations précitées.

L'option "réseau 5G" est disponible avec ce dernier forfait. pour en profiter, il vous faudra verser 3€ supplémentaires chaque mois.

Des forfaits 5G avec un max de data

Si vous préférez profiter d'un forfait sans engagement avec un maximum de data sans pour autant vous ruiner, alors trois abonnements s'offrent à vous :

11,99€/mois : 130Go de 5G en France métropolitaine, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM 12,99€/mois : 150Go de 5G en France métropolitaine, dont 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine, dont 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM 19,99€/mois : 250Go de 5G en France métropolitaine, dont 25Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Vous avez bien lu, ces trois forfaits vous offrent l'accès au réseau 5G ! Ce n'est pas tout, vous pourrez disposer de l'illimité pour l'ensemble des appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne. Bien entendu, l'option "appels internationaux" est gratuite pour toute souscription à l'une de ces offres en promo.

Notez enfin que les cinq forfaits de Syma Mobile vous font bénéficier du réseau SFR.

