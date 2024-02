Une offre mobile à prix canon sur le réseau Orange : le forfait SOSH 20Go à moins de 10€ !

Un forfait pas cher sur le réseau Orange

Si vous étiez passé à côté du forfait 20Go de l'opérateur Sosh, sachez que vous pouvez encore en profiter ! En effet, ce forfait spécial est au prix de 9,99€ par mois et sans engagement. Ainsi, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

De plus, ce forfait illimité s'appuie sur le réseau Orange, premier réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) publiée en octobre dernier. Choisir un forfait sur ce réseau vous assure de pouvoir profiter pleinement et de façon la plus optimale possible de vos garanties offertes par votre abonnement de téléphone mobile.

Pour bénéficier de cette offre, quelques conditions sont à remplir :

être un particulier

faire l'objet d'une nouvelle souscription

être résidant en France métropolitaine ou justifier d'un lien stable avec celle-ci

Notez enfin que vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel ou changer, à votre convenance. Si vous préférez garder votre numéro, il vous faut simplement renseigner votre code RIO que vous recevrez après avoir contacté gratuitement le 3179 lors de l'étape de souscription.

Des garanties en France comme à l'étranger

Avec ce forfait économique, vous aurez l'opportunité d'apprécier des garanties valables aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Ainsi, vous pourrez vous connecter à hauteur de 20Go en Métropole. Lors de vos séjours dans les destinations précitées, vous aurez à votre disposition pas moins de 15Go pour continuer à naviguer sur la toile en toute sérénité.

Bien entendu, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité. Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, car ce forfait inclut cet avantage pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM.