Samsung Galaxy A34 5G : de 319 € à 253 € chez Amazon, ce smartphone milieu de gamme fait plaisir pour la dernière ligne droite des soldes

Le Samsung Galaxy A34 5G est un appareil proposé dans une gamme de prix plutôt orienté entre le milieu de gamme et l'entrée de gamme, mais avec des caractéristiques qui le désigne plutôt comme de gamme intermédiaire, notamment avec son écran Super Amoled, un appareil photo avec prise en charge de la vidéo en 4K, et une excellente autonomie.. En ce moment, vous pouvez vous le procurer à 253 € sur Amazon pendant les soldes, de quoi se faire plaisir avec un smartphone efficace et pas cher qui nous semble très adapté à la vie contemporaine, que ce soit pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux mobiles par exemple.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Galaxy A34 5G révèle des performances particulièrement adaptées à ceux qui recherchent un smartphone pratique, mais pas surpuissant. Les mises à jour sont régulières et étalées sur plusieurs années pour les smartphones de Samsung, ce qui leur donne l'avantage sur des modèles plus anciens. Tout comme le fait que le A34 5G possède une batterie de 5000 mAh, un écran Super Amoled et 6Go de RAM dans sa version 5G, des composants qui n'existent pas sur des milieux de gamme d'il y a 3 ou 4 ans et qui d'après nous font toute la différence en termes de confort.

Retrouvez ici notre test complet du Galaxy A34 !

Amazon fait l'une des meilleur offre sur le Galaxy A34 5G de Samsung

Le Galaxy A34 5G est disponible à 253 € sur Amazon pendant les soldes d'hiver. Il s'agit, d'après nous, d'un excellent modèle qui sait se faire pratique et plaisant, avec une véritable qualité dans sa conception, il faut dire que de ce côté-là, les smartphones de Samsung sont des des valeurs sûres du marché mobile.