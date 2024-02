Xiaomi Poco X6 5G : Le milieu de gamme avec 8 Go de RAM et une puce Snapdragon pour moins de 260 €

Le Xiaomi POCO X6 5G est un smartphone de milieu de gamme optimisé pour une utilisation multimédia; que ce soit les jeux mobile, le streaming (audio et vidéo), mais aussi les réseaux sociaux plus globalement. Pour cela, il possède une RAM de 8Go et un processeur de Qualcomm spécialement conçu pour se concentrer sur les performances brutes. En ce moment, vous pouvez le trouver à seulement 259 € dans sa version européenne sur Rakuten avec une garantie de 2 ans.

La fiche technique du Xiaomi POCO X6

Processeur : Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 2

: Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5100 mAh, charge rapide 33 W

Le Xiaomi POCO X6 est un smartphone qui propose des performances plutôt impressionnantes pour un smartphone à moins de 300 €. Il faut dire qu’avec 8 Go de Ram, un écran Flow AMOLED et sa puce Snapdragon® 7s Gen 2, il est difficile de trouver plus adéquat pour jouer et visionner des vidéos en streaming par exemple. Il se paye en plus le luxe d'une batterie très autonome avec 5100 mAh !

Le Xiaomi POCO X6 5G est disponible chez Rakuten pour moins de 260 €

Actuellement, la version européenne du Xiaomi POCO X6 en version 5G est disponible sur Rakuten au prix attractif de 259 €, accompagnée d'une garantie de 2 ans. De quoi profiter d'un smartphone moderne et puissant à petit prix.