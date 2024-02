Craquez pour l'une de ces deux nouvelles promos B&You : coup de coeur assuré !

On vous dit tout de ces offres 100Go et 130Go de 5G dans cet article !

Voici deux nouvelles offres promotionnelles coups de coeur proposées par l'opérateur Bouygues Telecom à saisir dès maintenant ! Des prix attractifs, une enveloppe data avec un max de gigas, sans engagement, avec ou sans la 5G... Ces forfaits en promo sauront satisfaire toutes vos envies et tous vos besoins sans vous ruiner !

Deux forfaits coups de coeur à prix canon

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan mobile, vous allez certainement craquer pour l'un ou l'autre de ces forfaits en promo vous réservant bien des surprises ! En effet, l'opérateur Bouygues Telecom lance deux nouvelles offres mobile avec 100Go et 130Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine. Celles-ci vous permettent d'appeler et d'envoyer SMS & MMS sans compter depuis cette zone, mais également lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne ou les départements d'outre-mer.

Le forfait 100Go est au prix de 10,99€ par mois. Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire à l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois. Lors de vos déplacements à l'étranger, ce forfait de téléphone portable vous accompagne en vous octroyant pas moins de 25Go pour rester connecté depuis l'UE et les DOM.

Vous préférez bénéficier d'une enveloppe data plus élevée ? Alors le forfait B&You à 13,99€ par mois devrait vous intéresser. Il vous fournit :

130Go de 5G en France métropolitaine (vous avez bien lu, la 5G est offerte !)

!) 30Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Un forfait et une box à prix réduit

Quel que soit le forfait B&You que vous choisirez, vous pouvez en plus des tarifs attractifs de ces offres mobile illimités profiter d'une promo exclusive : la Série spéciale Bbox à prix réduit, c'est-à-dire à seulement 29,99€ par mois ! Celle-ci vous permet de bénéficier de la fibre rapide et du WiFi dernière génération : le WiFi 6 !

En plus de la rapidité de navigation, vous aurez l'opportunité de profiter d'une offre plurielle et fournie en termes de télévision avec plus de 180 chaînes accessibles. La qualité du visionnage sera assurée grâce au décodeur 4K HDR.

Si vous êtes séduit par cette offre, vous pouvez opter pour cette offre box fibre WiFi 6 lors de la seconde étape de votre souscription au forfait B&You choisi (100Go ou 130Go). Notez que l'abonnement à cette promo exclusive réservée aux clients B&You est sans engagement.