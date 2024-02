Samsung Galaxy Z Flip5 : Plus de 350 € de réduction sur le haut de gamme pliant de Samsung

Savez-vous qu’il est possible de vous procurer un Galaxy Z Flip5 pour moins de 750 € ? Eh oui, pas besoin d’aller voir ailleurs que dans la gamme de Samsung pour obtenir un smartphone pliant, puisque le Galaxy Z Flip5 est disponible à moindre prix sur Rakuten.

Avec son Galaxy Z Flip5, Samsung a lancé la mode du smartphone pliant ! Il n’est pas le premier, loin de là, mais on peut dire qu’il coïncide avec une remise au goût du jour. Depuis son lancement, de nombreux autres acteurs du marchés se sont mis à commercialiser leurs modèles. En ce moment, vous pouvez le trouver pour 748 € sur Rakuten, soit avec plus de 350 € de réduction.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Android 13

: Android 13 Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 n’est pas qu’un smartphone pliant, il est aussi très puissant ! Nous sommes clairement sur le segment de très haut de gamme avec cet appareil qui rivalise avec le Samsung Galaxy S23 Ultra sur bien des domaines. Mais bien sûr, c’est son, ou plutôt ses, écrans qui le différencient grandement.

Un Galaxy Z Flip5 à moins de 750 € sur Rakuten

En ce moment, il est possible de vous procurer un Samsung Galaxy Z Flip5 pour 748 € sur Rakuten en version importée compatible avec tous les opérateurs. En plus, il est fourni avec un étui de protection et une tête de charge rapide.