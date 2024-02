Bon plan : votre forfait 5G avec 150Go à seulement 11,99€, c'est possible !

Vous souhaitez profiter d'un forfait 5G à prix canon ? Alors, découvrez sans plus attendre notre sélection du jour : le forfait 5G de Syma Mobile à seulement 11,99€ par mois. On vous dit tout sur ce forfait illimité que vous pouvez agrémenter selon vos envies grâce aux options disponibles !

Un forfait 5G pas cher

Si vous êtes à la recherche d'un forfait 5G sans pour autant vous ruiner, alors ce forfait mis en avant par Syma Mobile devrait vous intéresser. Il s'agit de l'offre Le Onze qui s'appuie sur le réseau SFR comme tous les forfaits sans engagement proposés par l'opérateur.

Ce forfait Le Onze inclut gratuitement la 5G et bénéficie d'un tarif préférentiel : 11,99€ par mois ! Vous pourrez alors surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 150Go de 5G fournis par ce dernier. Vous voyagez de manière régulière à l'étranger ? Que ce soit pour des déplacements professionnels ou pour des séjours de loisirs, votre abonnement vous accompagne puisqu'il vous octroie pas moins de 13Go utilisables depuis les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne. Notez que l'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.

En ce qui concerne les communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble des zones précitées grâce à l'illimité compris dans vos garanties.

Sans engagement, sachez que vous pourrez résilier votre abonnement Le Onze à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

Des options gratuites ou payantes

Nous l'avons vu, l'option "Réseau 5G" est offerte en souscrivant au forfait Le Onze, mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez également apprécier de pouvoir appeler depuis la Métropole vers 100 destinations ainsi que vers les mobiles européens, et ce, sans surcoût. En effet, l'option "appels internationaux" est proposée gratuitement avec ce forfait illimité.

L'opérateur propose davantage d'options pour que vous puissiez agrémenter votre offre mobile selon vos envies, vos besoins et votre budget. Ces options sont payantes, sans engagement et concernent le volume de gigas dont vous pouvez disposer en plus ainsi que les conditions de communications. À titre d'exemple, vous pouvez souscrire à l'option "Appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'internet aux États-Unis" si vous prévoyez de vous rendre aux USA. Cette dernière vous coûtera la somme de 10€ supplémentaires.