Bon plan : trois forfaits illimités à 5€ ou moins à découvrir !

Un forfait illimité à prix mini, vous en rêvez ? Ça tombe bien, dans cet article nous vous présentons trois forfaits pas chers disponibles chez les opérateurs Cdiscount Mobile, YouPrice et Auchan Telecom. De 5Go à 10Go dès 3,99€ par mois, sans engagement, ... On vous dit tout des ces promos dans cet article !

Un forfait 10Go à moins de 5€

L'opérateur Cdiscount Mobile met à disposition un forfait avec 10Go de data en France métropolitaine à seulement 4,99€ par mois. Bien entendu, en optant pour cet abonnement mobile, vous profiterez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis cette zone comme depuis les DOM et les pays de l'UE. L'opérateur vous fournit par ailleurs pas moins de 8Go pour assurer votre connexion web depuis ces dernières destinations ainsi que depuis l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Notez enfin que ce forfait pas cher est disponible sur le réseau Bouygues Telecom et propose la carte SIM à prix réduit : 1€ au lieu de 10€ !

Un forfait ajustable disponible sur deux réseaux

Chez YouPrice, vous pouvez en ce moment souscrire à l'offre Le Mini ajustable. Vous pourrez alors profiter de 5Go à 10Go dès 4,99€ par mois. La particularité des forfaits sans engagement de YouPrice est qu'ils sont disponibles sur deux réseaux : Orange et SFR. Quel que soit celui que vous choisirez, vous bénéficierez de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Par ailleurs, lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM), vous disposerez de 5Go.

Ainsi, voici comment se présente le forfait Le Mini :

Réseau Orange : jusqu'à 5Go : 4,99€/mois pendant 2 mois puis 5,99€/mois -- de 5Go à 7Go : 8,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois -- de 7Go à 10Go : 10,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

puis 5,99€/mois -- de 5Go à 7Go : 8,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois -- de 7Go à 10Go : 10,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois Réseau SFR : jusqu'à 5Go : 4,99€/mois -- de 5Go à 7Go : 8,99€/mois -- de 7Go à 10Go : 10,99€/mois

Un forfait illimité à prix mini

Si votre budget de téléphonie mobile est très serré ou si vous souhaitez tout simplement un forfait illimité avec l'essentiel des garanties à prix mini, alors le forfait 5Go de Auchan Telecom devrait vous convenir. Ce dernier s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom et fournit 5Go pour naviguer sur la toile en France comme à l'étranger (UE/DOM). Aussi, vous pourrez appeler et envoyer vos messages de manière illimitée depuis l'ensemble des zones précitées.

Intéressé par cette exclusivité web ? Sachez que votre forfait vous coûtera seulement 3,99€ par mois !