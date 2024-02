Profitez d'une semaine de plus pour souscrire au forfait mobile 100Go à 9,99€ sur le réseau Orange ou SFR !

Le forfait mobile "Le Sweet", initialement lancé pour la Saint-Valentin, est reporté. Vous avez désormais une semaine de plus pour souscrire à cette série limitée de 100 Go à 9,99€, disponible sur les réseaux Orange ou SFR. Toous les détails sur cette offre sans engagement dans la suite de cet article.

Un forfait mobile de 100 à 120Go sans engagement de durée

L'opérateur YouPrice propose son forfait mobile Le Sweet à partir de 9.99€ par mois. Cette offre spéciale qui devait prendre fin ce lundi 19 février à minuit est finalement repoussé d'une semaine. Vous avez désormais jusqu'au lundi 26 février pour vous abonner à cette série limitée sans engagement de durée disponible sur le réseau Orange ou SFR au choix. Notons que ce forfait pas cher s'ajuste à la consommation internet de 100 à 120Go par mois, vous paierez 9.99€ par mois pour une consommation comprise entre 0 et 100Go, puis 16.99€ entre 100 et 110Go et 18.99€ entre 100 et 120Go. Ces tarifs sont fixes dans le cas où vous choisissez le réseau SFR et pour une période de 2 mois en optant pour le réseau Orange, au-delà, vous paierez 3€ de plus par mois soit 12.99€ pour 100Go.



Pour bénéficier de cette offre mobile, vous devez ouvrir une nouvelle ligne avec ou sans portabilité de numéro. Si vous décidez de conserver votre numéro de portable actuel, n'oubliez pas de mentionner le code RIO lors de la commande. Ce code est disponible en appelant le 3179 depuis votre mobile.

Que contient cette offre pas chère sur le réseau Orange ou SFR ?

Cet abonnement mobile sans engagement de curée contient de nombreux services. En France métropolitaine, ce forfait propose des appels et SMS/MMS illimités vers la France, jusqu'à 120 Go/mois en 4G/4G+ ou 5G (avec option) puis débit réduit au-delà. Le transfert d'appels vers la messagerie est inclus. Dans l'UE ou les DOM, cette série limitée offre jusqu'à 16 Go/mois, avec appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et certaines zones. Des frais s'appliquent pour les appels et SMS/MMS internationaux.

Ce qui n'est pas inclus :

Appels et SMS/MMS depuis/vers l'international.

Internet mobile hors de l'UE et des DOM.

Facturation au-delà de 4h par appel.

Transfert d'appels de/vers l'étranger.

Communications vers numéros spéciaux et courts.

Options gratuites : Appels/SMS Wifi (VoWIFI), appels 4G (VoLTE), messagerie vocale visuelle pour iPhone.

J'EN PROFITE