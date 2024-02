Pourquoi l'iPhone 14 Pro Max est indisponible sur le site d'Apple ? Il s'agit du smartphone le plus vendu en 2023 et vous pouvez le trouver en reconditionné auprès de la Fnac !

L’iPhone 14 Pro Max est disponible en ce moment en version reconditionnée auprès de la Fnac avec un service satisfait ou remboursé et une garantie de 2 ans, de quoi nous convaincre de passer le pas et d'acheter le très haut de gamme surpuissant d’Apple !

L’iPhone 14 Pro Max a disparu de la boutique d’Apple et la raison est simple, il a été victime de son succès ! Il est vrai que la version de base de l'iPhone 14 ne proposait pas de grandes différences avec les iPhone 13, mais l’iPhone 14 Pro Max, lui, propose une nouvelle puce, et cela fait justement toute la différence ! En ce moment, il est disponible en version reconditionnée auprès du marketplace de la Fnac où un partenaire de la Fnac vous le propose pour 889 €, bien loin des plus de 1000 € de sa version neuve !

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Stockage interne : 128 Go

Objectif principal : 48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif

Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Batterie : 4230 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L’iPhone 14 Pro Max est sans aucun doute l'un des smartphones les plus puissants disponibles sur le marché, et l'un des meilleurs téléphones d'Apple, aux côtés de son petit frère, l’iPhone 15 et des plus récents Galaxy Ultra de Samsung. Réactif, rapide, avec une puissance de calcul bluffante et une batterie à la hauteur de nos espérances, là où pendant quelques années, il s’agissait du véritable point faible de la gamme, on ne peut que comprendre l'engouement autour de ce superbe appareil.

Une IPhone 14 Pro Max reconditionné pour moins de 900 €

L’iPhone 14 Pro Max est disponible en ce moment en version reconditionnée auprès de ce partenaire de la Fnac avec un service satisfait ou remboursé et une garantie de 2 ans. En plus de cela, il vous est possible d’étaler le paiement en plusieurs fois ! La livraison est rapide et gratuite.