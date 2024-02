Samsung Galaxy S22 : Boulanger et Darty le proposent pour plus de 850 €… chez ce vendeur, il est sous les 370 € !

Le Samsung Galaxy S22 est l’un des plus gros smartphones proposés par son constructeur. En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 369 € chez ce marchand. Nous vous disons tout sur ce smartphone et sa superbe promo !

On ne va pas se mentir, c’est une évidence, si nous avons le choix entre un haut de gamme récent de Samsung et un appareil milieu de gamme d’une autre marque, il y a de fortes chances d’être plus attiré par le premier. Le problème est bien sûr le prix ! Enfin, ça c’est quand le smartphone en question vient de sortir, car le prix des appareils de Samsung chute irrémédiablement au gré des sorties plus récentes. Voilà pourquoi le Samsung Galaxy S22 est maintenant disponible pour moins de 370 € sur Rakuten dans une version importée totalement compatible avec les opérateurs français !

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

: Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200

: Processeur Samsung Exynos 2200 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Un Samsung Galaxy S, c’est une histoire de valeur sûre. S’il y a bien un smartphone qui suscite les attentes chaque année autour de ce constructeur leader du marché, c’est ce galaxy de la gamme S qui chaque année propose de repousser les limites ! Et le Galaxy S22 entreprend de le faire avec des composants de haute volée. Difficile de ne pas être conquis par ce smartphone proposant un magnifique écran à la fois réactif et plutôt imposant, idéal pour le streaming, le gaming et la plupart des usages liés aux multimédias et applications. Son appareil photo est à la pointe de la technologie, et il propose en plus une batterie en conséquence de sa puissance. Probablement le Galaxy actuellement le plus intéressant à se procurer pour bénéficier d’un smartphone récent et à jour, tout en faisant des économies.

Le Samsung Galaxy S22 est en ce moment à moins de 370 €

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy S22 pour 369 € chez Rakuten, un prix que l’on peut qualifier de cassé sans trop s’avancer ! Une offre à ne pas rater si vous êtes intéressé par ce haut de gamme.