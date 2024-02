Nouveauté SOSH : un forfait mobile 40Go à 9.99€ sur le réseau Orange

Après l'annonce de Bouygues Telecom , SOSH lance également sa nouvelle promotion. L'opérateur 100% digital d'Orange propose un forfait mobile avec 40 Go à un prix avantageux. Découvrez tous les détails ici.

Un nouveau forfait pas cher chez SOSH

L'opérateur SOSH lance une nouvelle offre promotionnelle qui vient remplacer le forfait 20Go. Vous pouvez désormais profiter de 2 fois plus de data pour le même prix. Cette série limitée offre en effet 40Go de données mobile pour moins de 10€ par mois. Sans engagement de durée, vous avez la liberté de résilier votre abonnement mobile à tout moment, sans frais supplémentaires. Cette flexibilité vous permet de changer d'offre ou d'opérateur à tout moment selon vos besoins et préférences du moment. Ce forfait pas cher signé SOSH s'appuie sur le réseau Orange, désigné meilleur réseau de France selon l'ARCEP. Cette offre avantageuse est applicable uniquement lors d'une nouvelle souscription et pour une période limitée. Ne tardez pas à en bénéficier, car elle est disponible pour une durée limitée.

Quels sont les services inclus avec cet abonnement mobile ?

En ce qui concerne les services inclus, ce nouvel abonnement de téléphone en promotion contient 40Go d'internet chaque mois en France métropolitaine, ainsi que des appels illimités pour communiquer avec vos proches sans compter. Vous pouvez également échanger des SMS et MMS sans limite dans l'hexagone.

Cette offre mobile Sosh vous accompagne également lors de vos voyages en Europe et DOM. L'opérateur vous donne droit à 15Go pour votre connexion web depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, les appels illimités sont inclus gratuitement lorsque vous vous trouvez dans ces zones, offrant ainsi une expérience mobile complète à un prix abordable.