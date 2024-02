Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : quand le milieu de gamme se prend pour un haut de gamme et réussit à vendre à petit prix 8Go de RAM et un écran Amoled !

Le smartphone le plus performant de la 12e génération de Redmi Note, lancé il y a un peu moins d'un an, est actuellement disponible pour 318 €, marquant une importante réduction de prix par rapport à son tarif initial de 499 € affiché sur le site du fabricant.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus se démarque en tant que modèle phare de la gamme Redmi Note 12. Le succès de la gamme est totalement au rendez-vous, et on comprend pourquoi avec des composants aussi bons et un prix aussi bas ! Actuellement disponible à 318 € sur Rakuten, il existe peu d’autres smartphones avec 8 Go de RAM et un écran Amoled à ce prix.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus offre une fiche technique particulièrement avancée pour un appareil de milieu de gamme. Il démontre qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers le segment haut de gamme lorsque l'on peut trouver un smartphone capable de fournir des performances aussi élevées : écran Amoled, 5000 mAh pour sa batterie, 8Go de RAM... difficile de faire mieux à ce niveau là ! Son constructeur Xiaomi a fait fort.

Un Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à moins de 320 € chez ce marchand

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est actuellement disponible pour 318 € sur le site de Rakuten, marquant une importante réduction de prix par rapport à son tarif initial de 499 € affiché sur le site du fabricant de cet appareil !