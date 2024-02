Top 10 des smartphones vendus en 2023, l'iPhone occupe les 7 premières places

En 2023, le paysage des smartphones les plus prisés à l'échelle globale a été nettement dominé par deux acteurs majeurs de l'industrie : Apple et Samsung. C'est ce que révèle une étude de Counterpoint Research, un cabinet d'analyse spécialisé dans le décryptage des tendances du marché. Cette année, Apple a réalisé un exploit sans précédent en plaçant ses iPhone dans les sept premières positions du classement des appareils les plus vendus, tandis que Samsung, avec ses modèles Galaxy A, a complété le top 10, affirmant ainsi la prééminence de ces deux marques sur le marché.

La monopolisation des premières places du classement par Apple constitue un fait marquant de 2023. En effet, jamais auparavant la firme de Cupertino n'avait réussi à s'arroger les sept premières positions du top des ventes de smartphones. Selon le classement établi par Counterpoints, les modèles Galaxy A de Samsung occupent les trois places restantes, témoignant de l'hégémonie de ces deux fabricants sur le secteur. Depuis 2021, aucune autre marque n'a réussi à se faire une place parmi ces dix premiers, signe d'une concentration accrue du marché entre les mains d'Apple et de Samsung. En dépit d'un modèle supplémentaire de Samsung par rapport à l'année précédente, la distance qui sépare ce dernier des premiers rangs s'est accrue, notamment avec le Galaxy A13, qui, en 2022, se trouvait en quatrième position s’agissant d’un modèle d’entrée de gamme remplacé en 2023 par le Galaxy A14 et sa déclinaison, le Galaxy A14 5G.

En termes de part de marché, les ventes combinées des modèles d’iPhone et de Galaxy présents dans ce top 10 ont constitué 20 % du total, atteignant ainsi un niveau record, contre 19 % l'année précédente. Ces chiffres soulignent l'importance croissante de ces dix modèles dans l'écosystème global des smartphones.

Les marchés clés dont la Chine, les Etats-unis, l'Inde et le Japon : moteurs de croissance

Le marché des smartphones est également marqué par des dynamiques régionales spécifiques. L'iPhone 14, qui occupe la première place des ventes en 2023, doit une part importante de son succès aux marchés américain et chinois, qui ensemble représentent la moitié de ses ventes globales. Cependant, ce modèle a vu sa part dans les ventes totales d'iPhone baisser significativement par rapport à l'iPhone 13, véritable phénomène de l'année précédente. À l'inverse, l'iPhone 15 Pro Max s'est imposé comme le smartphone le plus vendu au dernier trimestre de 2023, illustrant la capacité d'Apple à renouveler son leadership.

L'Inde, devenue le cinquième marché mondial à dépasser les 10 millions d'iPhone vendus en un an, joue un rôle prépondérant dans cette dynamique, tout comme le Japon où les promotions des opérateurs ont boosté les ventes. Samsung, de son côté, mise sur sa série A, plus économique, pour séduire les consommateurs, notamment avec le Galaxy A14 5G qui a réalisé d'excellents chiffres aux États-Unis et en Inde, ce dernier pays étant le théâtre d'une performance remarquable pour ce modèle en 2023. Malheureusement pour Samsung, les modèles plus haut de gamme, comme la série S23 n’apparait pas dans le classement.

Selon Counterpoint Research, les dix smartphones les plus vendus devraient représenter une part encore plus significative des ventes totales en 2024, avec une entrée anticipée des marques chinoises dans le classement. L'orientation croissante du marché vers les modèles exclusivement 5G devrait également se refléter dans le top 10 des années à venir, marquant probablement une nouvelle évolution dans les préférences des consommateurs et les stratégies des fabricants.