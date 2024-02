Faites-vous plaisir avec la nouvelle offre exceptionnelle B&You de Bouygues Telecom avec 80Go à seulement 8,99€ par mois !

Un forfait mobile à prix canon, sans engagement et avec une belle enveloppe data, ça vous tente ? Alors, ne cherchez plus, nous avons LE forfait qu'il vous faut ! Il s'agit de l'offre exceptionnelle B&You de Bouygues Telecom à seulement 8,99€ par mois qui vous propose non seulement l'illimité, mais aussi la possibilité de profiter de la 5G à tout petit prix ! Découvrez cette offre plus en détail dans cet article et faites-vous plaisir sans plus attendre !

Le bon plan du moment : 80Go à prix canon

Voici en bon plan à saisir... L'opérateur Bouygues Telecom lance en effet une offre exceptionnelle : le forfait B&You 80Go à seulement 8,99€ par mois. Idéal si vous souhaitez faire des économies et si vous voulez profiter d'un abonnement de téléphone mobile vous assurant des garanties essentielles et plus encore en France comme à l'étranger.

Avec ce forfait B&You, vous aurez l’opportunité de surfer sur le net à hauteur de 80Go en France métropolitaine. Envie de naviguer à pleine vitesse sans vous ruiner ? L'opérateur met à disposition une option spéciale Vitesse 5G pour seulement 3€ supplémentaires chaque mois. Pour 11,99€ par mois, vous disposerez donc de 80Go de 5G pour vous connecter en toute sérénité depuis la Métropole.

De plus, ce forfait économique vous permet d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter pour rester en contact avec proches sans vous poser de question. Bonne nouvelle si vous avez des amis ou de la famille résidant dans les départements d'outre-mer, car vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM !

Notez par ailleurs que vous bénéficierez de la qualité du réseau Bouygues Telecom.

Le forfait B&You qui vous accompagne à l'étranger

Vous êtes amené à vous déplacer de manière occasionnelle à l'étranger dans le cadre de votre profession ou tout simplement pour vous dépayser lors de vos vacances ? Pas de panique, votre forfait B&You 80Go vous accompagne en vous proposant des garanties valables depuis les départements d’outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

En effet, vous aurez la possibilité de contacter votre entourage sans surcoût grâce à l'illimité disponible depuis l’ensemble des zones précitées. Du côté de votre connexion Internet, l'opérateur vous fournit pas moins de 20Go utilisables depuis la zone Europe (UE/DOM) et dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale. Ainsi, plus besoin de vous recharger en gigas puisque tout est inclus dans votre forfait mobile !

Avec ou sans la Box ?

Ce n'est pas tout, l'opérateur propose en ce moment pour toute souscription à ses forfaits B&You de profiter de l'offre La Fibre avec la Série Spéciale Bbox. Celle-ci vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel et privilégié puisqu'elle est réservée aux clients B&You. Sans engagement, elle coûtera la somme de 29,99€ par mois et vous offre de nombreux avantages, dont notamment la qualité et la rapidité du WiFi 6 dernier cri ainsi que l'accès à 180 chaînes de télévision.

Ce qu'il faut retenir du forfait 80Go B&You :

8,99€/mois

80Go en France métropolitaine, dont 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM

appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et l'UE

option Vitesse 5G à 3€/mois, sans engagement

offre La Fibre avec la Série Spéciale Bbox à 29,99€/mois (WiFi 6 + 180 chaînes TV), sans engagement

Pour rappel, ce forfait illimité signé B&You est sans engagement, vous donnant ainsi la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.