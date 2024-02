MWC 2024 : Motorola fait la démonstration de son concept de son smartphone qui s’enroule autour du poignet

Après avoir dévoilé, fin octobre dernier lors du Lenovo Tech World 2023, un concept de smartphone qui est pensé pour avoir différents formats, pliants, la marque Motorola en faisant la démonstration lors du salon à Barcelone. L’appareil est équipé de plusieurs mini batteries et les composants ont été pensés pour permettre au téléphone de se replier sur lui-même. Il est ainsi possible de le placer autour du poignet, avec un bracelet comme base qui vient s’aimanter pour une meilleure tenue de l’appareil. En outre, le dispositif peut se tenir tel un chevalet avec l’affichage qui s’adapte automatiquement pour se diviser en deux et permettre de jouer, à Puissance 4, par exemple.

Le mobile peut aussi se tenir avec une petite base pour des appels en visio et se déplier totalement.

Motorola a même pensé à une application qui permet une fois la photo d’un vêtement prise, d’avoir la proposition de 4 thèmes d’écran qui, du coup sont aux couleurs ou dans les mêmes tons que la tenue.

Dans sa configuration standard, le téléphone concept dispose d'un écran P-OLED avec une définition 1080x2400 pixels d’une diagonale de 6,9 pouces. Il peut aussi afficher différentes tailles, plus pratique pour diverses utilisations.

Les prototypes se multiplient et la marque jouit aujourd’hui d’une réputation relativement solide par rapport aux autres sociétés dans cette industrie. Le tout c’est qu’il est très apprécié de montrer ce qu’on sait faire, mais produire un appareil similaire un jour à l’échelle du grand public est encore mieux et marque bien plus les esprits.