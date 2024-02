Ce Xiaomi est la version améliorée de son modèle le plus vendu, avec 8Go de Ram et son écran Amoled, il est proposé pour un prix presque dérisoire chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est la version la plus puissante du Xiaomi Redmi Note 12, devant le Redmi Note 12 Pro qui a été le smartphone le plus vendu par Xiaomi en 2023. Cela fait de lui un véritable must-have quand on peut le trouver à un prix intéressant… et justement, c'est le cas ! En ce moment, vous pouvez le trouver sur Rakuten pour seulement 309 € au lieu des 449 € que Xiaomi demande sur son site. Une très belle réduction pour ce smartphone que nous recommandons si vous êtes à la recherche d’un smartphone taillé pour le multimédia, streaming, gaming, etc.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le XiaomI Redmi Note 12 Pro Plus est assez impressionnant, car il propose des composants puissants : écran Amoled, batterie de 5000mAh avec hypercharge 120W, 8Go de RAM et un excellent appareil photo. Il est ainsi pratique dans la plupart des cas d’utilisations que l’on peut rencontrer en 2024 et justifie à lui seul de se tourner vers un milieu de gamme récent plutôt qu’un haut de gamme ancien, ne serait-ce que pour bénéficier des mises à jour Android récentes.

Le Redmi Note 12 Pro Plus avec 140 € de réduction

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible en ce moment chez Rakuten avec 140 € de réduction, c’est-à-dire pour 309 € au lieu de 449 €, ce qui le fait passer d’un prix de moyen de gamme plutôt élevé, à presque un tarif d'appareil d’entrée de gamme, ce qu’il n’est pas !