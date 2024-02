L’iPhone 13 vous revient pratiquement à moitié-prix chez Certideal !

Si vous êtes fan d’iPhone et que vous recherchez une occasion de faire des économies tout en contribuant à préserver la planète, alors le bon plan que nous vous présentons ici vous accrochera à coup sûr ! Il est proposé par l’un des leaders du marché du reconditionnement et vous permet de vous offrir un bel iPhone 13 reconditionné aux meilleures conditions possibles. On vous dit tout !

Près de 300 € d’économies pour l’achat de votre iPhone 13

Lancé en septembre 2022, l’iPhone 13 fait encore partie des modèles les plus prisés par les inconditionnels de la marque à la pomme. Et pour cause, avec les sorties successives de l’iPhone 14 puis de l’iPhone 15, ce modèle qui est encore très récent, a vu son prix de vente dégringoler. Il est ainsi proposé à partir de 740 € sur le site officiel d’Apple France.

Mais il y a encore mieux ! Vous pouvez en effet l’obtenir pour encore moins cher en optant pour un iPhone 13 reconditionné en bon état, et sur un site fiable. Ce qui est notamment le cas de Certideal. Cette plateforme spécialisée dans le reconditionnement d’iPhones et de smartphones Samsung, propose en effet l’iPhone 13 reconditionné en bon état de fonctionnement à partir de 457 € ; soit 43% moins cher que sur le site officiel de la marque.

Et plusieurs autres bonnes raisons d’acheter un iPhone 13 reconditionné chez Certideal

En plus des économies directes que vous offre cette option, acheter un iPhone 13 reconditionné chez Certideal présente plusieurs avantages.

Une durée de garantie inédite

Tous les smartphones proposés par Certideal sont contrôlés, reconditionnés et testés en interne par une équipe de spécialistes, qui respectent un processus strict garantissant le bon fonctionnement de chaque appareil. Ainsi, alors que la plupart des reconditionneurs concurrents se limitent à 1 an de garantie, Certideal offre 24 mois de garantie sur tous ses smartphones, y compris les iPhone 13 reconditionnés.

Etant donné que l’iPhone 13 est un modèle assez récent, cette durée exceptionnelle de garantie vous permet d’utiliser votre nouvel appareil en toute sérénité, comme c’est le cas pour un appareil neuf.

Satisfait ou remboursé !

Et ce n’est pas tout. En plus des 2 ans de garantie, les iPhone 13 reconditionnés de Certideal sont vendus avec une clause « Satisfait ou remboursé » valable pendant 21 jours. Ainsi, si vous recevez l’appareil et qu’il n’est pas conforme au descriptif ou qu’il présente un défaut, vous pouvez le renvoyer gratuitement dans cette période, et obtenir un remboursement sous quelques jours.

Cette autre garantie témoigne, elle aussi, du sérieux de cette plateforme, et vous donne l’assurance d’acquérir un smartphone de bonne qualité.

Un process d’achat transparent

Entre vous et Certideal, aucun intermédiaire n’intervient lors de l’achat de votre iPhone 13 reconditionné. Une fois que vous avez sélectionné le smartphone de votre choix, il vous suffit de régler le montant de votre achat par carte bancaire pour valider votre commande et la recevoir à votre adresse dans les jours suivants, via Chronopost. Vous avez même la possibilité de payer en 3 ou 4 fois…

En cas de retour ou de réclamation, vous pouvez vous adresser directement à Certideal, qui vous répondra dans les plus brefs délais.

J'ACHETE UN IPHONE 13 CHEZ CERTIDEAL

Un iPhone 13 reconditionné de Certideal, c’est bon pour la planète

Acheter un smartphone reconditionné est un choix utile, qui en plus des économies qu’il permet, contribue à préserver notre environnement en offrant une seconde vie à un appareil électronique. Vous évitez en effet l’utilisation de matières premières et la production de déchets électroniques supplémentaires.

En gros, en achetant votre iPhone 13 reconditionné chez Certideal, vous faites un geste bon pour votre portefeuille, mais également bon pour la planète.