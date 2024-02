Ne ratez pas ce bon plan forfait mobile 50Go à 6.99€ avec carte SIM à 1€

Chez quel opérateur pouvez-vous trouver ce formidable forfait illimité proposant 50Go à seulement 6.99€ ?

Cette offre mobile attrayante, comprenant une enveloppe de 50Go par mois à un tarif avantageux et une carte SIM à seulement 1€, est disponible chez Cdiscount Mobile. En tant que MVNO faisant partie du groupe Bouygues Telecom Business Distribution, Cdiscount Mobile exploite le réseau de son opérateur mère. Ainsi, en optant pour cette offre, vous bénéficiez de l'accès au réseau 4G de qualité de Bouygues Telecom.

En ce qui concerne les services inclus, vous profitez d'une généreuse allocation de 50Go de données chaque mois en France, vous permettant de naviguer sur Internet et d'utiliser vos applications préférées sans restriction. Au-delà des 50Go, le débit est réduit jusqu'à la prochaine facturation. Ce forfait mobile pas cher comprend également des appels, SMS et MMS illimités, vous offrant une communication sans limites avec vos proches.

Pour les voyageurs, que ce soit pour des déplacements professionnels ou des séjours de loisirs, l'opérateur vous octroie une enveloppe de données de 8Go pour assurer votre connexion Internet depuis les pays de l'Union européenne, les départements d'outre-mer, ainsi que depuis l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Dans la zone européenne, vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités, vous permettant de rester en contact avec vos proches sans coût supplémentaire.

Notons que vous avez la possibilité de résilier cette offre promotionnelle à tout moment, et ce, sans encourir de frais supplémentaires, étant donné qu'il s'agit d'un forfait sans engagement.

Quatre autres forfaits illimités à moins de 10€

Évidemment, si cette offre mobile ne répond pas entièrement à vos besoins, préférences ou budget, sachez que Cdiscount Mobile propose d'autres offres avantageuses, toutes bénéficiant également de la carte SIM à 1€ ! Ces quatre forfaits sans engagement incluent les appels, SMS et MMS sans limite en France et dans l'UE et DOM. Pour la data et selon vos préférences, vous pouvez choisir parmi ces trois options suivantes

10Go en France + 8Go en UE et DOM à 4.99€

80Go en France + 14Go en UE et DOM à 7.99€

100Go en France + 14Go en UE et DOM à 8.99€

130Go en France + 14Go en UE et DOM à 9.99€

