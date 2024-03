Pixel 8 Pro : 275 € de réduction pour l'ultra haut de gamme de chez Google !

Le Google Pixel 8 Pro est probablement dans la trinité des plus puissants smartphones à foulé notre terre avec le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max. Il est également l’un des premiers à nous avoir donné accès à l’Intelligence artificielle générative directement intégré dans un appareil portable, et avec la promo à 824 € au iue de 1099 €, que nous pouvons trouver en ce moment, difficile de faire mieux !

Le Google Pixel 8 Pro est la référence en matière de Pixels développés par Google, car il s’agit tout simplement de son plus puissant. On pourrait même le considérer comme l'un des modèles haut de gamme les plus puissants actuellement disponibles, d’autant plus qu’il propose un énorme potentiel d’évolution grâce à l'IA Gemini Nano, récemment lancée par Google pour rivaliser avec OpenAI et sa célèbre IA générative Chat GPT. Actuellement, le Google Pixel 8 Pro est disponible à 824 € sur Rakuten, ce qui représente une réduction de 275 € par rapport au prix de son constructeur !

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Google développe non seulement ses propres composants tels que la puce Tensor G3, mais exploite également l'écosystème numérique qu'il a créé, et cela au maximum. L'intégration de leur propre intelligence artificielle au sein du Google Pixel 8 Pro est un atout considérable en ce que cela permet de le différencier de la concurrence. Avec Gemini Nano, le Google Pixel 8 Pro est capable de résumer rapidement les enregistrements audio, même sans connexion Internet. De plus, Gemini enrichit le clavier Gboard en proposant des réponses intelligentes adaptées aux messages échangés, une fonction actuellement disponible uniquement sur WhatsApp. Bien que ces fonctionnalités soient les principales offertes par Google via son IA pour le moment, il est envisageable que des mises à jour futures apportent de nombreuses nouvelles applications et fonctionnalités.

Le Google Pixel 8 Pro est proposé avec 275 € de réduction

Actuellement, le Google Pixel 8 Pro est disponible en version importée à 824 € sur Rakuten, ce qui représente une réduction de 275 € par rapport au prix de son constructeur. Il est proposé avec une assurance et 2 ans de garantie ainsi qu’une livraison gratuite !