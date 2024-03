Annonce officielle le 10 juillet pour les Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 ainsi qu’une version Ultra pour ce dernier ?

Il se murmure de manière de plus en plus insistante que Samsung aurait choisi la ville de Paris et la date du 10 juillet pour réaliser son prochain événement Unpacked. Ce serait l’occasion pour la marque sud-coréenne, dans un contexte « pré-olympique » de prendre la parole sur les nouveaux modèles pliants Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6. Ce dernier pourrait voir une configuration plus musclée le rejoindre prochaine, il s’agirait du Galaxy Z Fold6 Ultra, plus cher.

Si on en croit la nouvelle rumeur sur les smartphones pliants de la marque Samsung, ce serait un tournant assez surprenant. En effet, il s’agirait de l'ajout d'un modèle haut de gamme, potentiellement baptisé Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra, à sa gamme traditionnelle. Cette initiative suggère une segmentation similaire à celle de la série Galaxy S24, proposant ainsi une version de base et une version « Ultra » plus onéreuse. Cette stratégie, révélée en marge du MWC 2024 qui vient de fermer ses portes à Barcelone, soulève des interrogations quant aux spécificités qui distingueront le modèle Ultra de son homologue standard.

La rumeur d'un second Fold au sein de la série Galaxy Z Fold de Samsung circulait depuis quelque temps, bien que les spéculations initiales tablaient sur un modèle moins coûteux. À l'opposé, Samsung semble vouloir élever le niveau en introduisant une variante plus luxueuse. Les différences entre les deux modèles pourraient inclure des écrans de tailles distinctes, des configurations de mémoire différentes, des options de stylet (l’un avec et l’autre sans), ainsi que des capteurs d’appareils photo et des batteries différenciés, sans oublier un design potentiellement innovant par rapport au Galaxy Z Fold5, considéré par certains comme désuet en raison de son épaisseur (11,1 mm lorsqu'il est fermé). Récemment, le design potentiel du Galaxy Z Fold6 a fait l’objet d’une fuite jugée sérieuse.

La stratégie de Samsung : entre standardisation et montée en gamme

L'annonce de Samsung d'élargir sa gamme Galaxy Z Fold avec un modèle « Ultra » supplémentaire illustre parfaitement la volonté de l'entreprise de segmenter davantage son offre de smartphones pliables. En outre, elle doit également faire face à l’offre de Honor avec son Magic V2 (et sa déclinaison Magic V2 RSR Porsche Design) qui est actuellement le mobile pliant au format livre le plus fin au monde et qui profite d’une excellente ergonomie. En outre, en adoptant une approche similaire à celle mise en œuvre pour sa série Galaxy S24, Samsung ne se contente pas de proposer un unique modèle standard, mais enrichit son catalogue d'une option plus luxueuse et potentiellement plus performante.

En envisageant de lancer une version Ultra de son Galaxy Z Fold 6, Samsung cherche non seulement à capitaliser sur le succès de ses prédécesseurs, mais aussi à repousser les limites de ce que les smartphones pliables peuvent offrir. Toutefois, la communication autour de ces produits doit réussir à convaincre les consommateurs des avantages tangibles des smartphones pliants par rapport aux modèles traditionnels, malgré un coût potentiellement plus élevé. L'arrivée du Galaxy Z Fold 6 et de sa version Ultra pourrait marquer un tournant dans l'évolution du marché des smartphones pliants, contribuant à consolider la position de Samsung en tant que leader incontesté de ce segment.

Vers une annonce mondiale à Paris

Pour l'officialisation de ces nouveautés, du moins le Galaxy Z Flip6 et le Galaxy Z Fold6, Samsung aurait choisi le 10 juillet 2024 comme date de l'annonce, avec un événement mondial prévu à Paris. Cette localisation stratégique, en préambule des Jeux olympiques dont Samsung est un sponsor majeur, promet une exposition maximale pour ces appareils innovants.