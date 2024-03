Les forfaits 5G ont le vent en poupe chez les opérateurs ! Voici les meilleurs abonnements 5G du moment

Cette semaine a été extrêmement riche en rebondissements pour l’univers des forfaits mobiles, notamment pour les formules 5G avec RED by SFR qui vient de transformer ses offres, dont une avec 130 Go en 5G pour 10,99 € ! On peut dire que les MVNO ont du souci à se faire. Aujourd'hui, nous vous présentons les meilleures offres 5G disponibles sur le marché selon nous.

Lyca Mobile propose son forfait 120 GO à moins de 10 € !

Lyca Mobile est un opérateur MVNO qui a la particularité de proposer des forfaits pas chers en 5G exclusivement, sur le réseau de Bouygues Telecom. Les forfaits proposés par cet opérateur sont à la fois riches en gigas et très faciles d'accès. Lyca Mobile propose par exemple son forfait avec 120 Go pour 9,99 €, soit à moins de 10 € ce qui est un rapport qualité-prix très intéressant. En plus de cela, ce forfait propose 9,25 Go de data lorsque vous êtes à l'étranger ennuyeux et dans les DOM, et des appels et SMS illimités, pas de MMS cependant.

RED by SFR propose 130 Go quasiment au même prix qu'un MVNO !

Comme nous le disions en introduction, Red by SFR vient tout juste de modifier ses forfaits en passant de 4 formules à 3, et nous propose désormais une enveloppe web de 130 Go pour 10,99 € le tout en 5G ! L'un des meilleurs rapports qualités prix du marché, qui vient concurrencer non pas les opérateurs low-costs, mais directement les opérateurs MVNO qui sont d'habitude les moins chers. Un très bon point étant donné que Red by SFR propose en plus des services complets tels que 27 Go de données en itinérance au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer, des appels, SMS et MMS illimités, mais aussi des services annexes, comme des réductions sur des smartphones.

Coriolis et les 150 Go de son forfait illimité

De son côté, le MVNO Coriolis propose 150 Go de volume web pour à peine 11,99 €, c'est-à-dire 1 € de plus que le forfait de Red by SFR. Il s'agit là probablement de l'un des meilleurs rapport qualité-prix si vous cherchez un gros volume de données web avec des services qui vont à l'essentiel. La formule donne l'accès à des appels SMS et MMS illimités ainsi qu'à 13 Go de données en itinérance.