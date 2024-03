Free Mobile vs B&You : quelle promo forfait mobile à moins de 10€ choisir ?

Aujourd'hui, nous vous présentons deux super promos à ne pas manquer pour votre forfait mobile. Entre la série limitée Free Mobile de 140Go à 9.99€ et le forfait B&You de Bouygues Telecom de 80Go à 8.99€, ce comparatif va vous aider à faire votre choix

Quel choix faire entre B&You et Free Mobile pour un forfait mobile à moins de 10€ ?

Les deux opérateurs présentent des forfaits mobile attractifs, mais les différences dans leurs avantages et caractéristiques peuvent orienter votre décision. En ce moment, Free Mobile propose une série limitée de 140Go à seulement 9.99€ par mois, offrant une généreuse allocation de données. Avec des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'une enveloppe de 18Go en Europe et DOM, cette offre pourrait être particulièrement intéressante pour ceux qui recherchent une grande quantité de données à un prix compétitif.

D'un autre côté, Bouygues Telecom présente une série spéciale B&You avec 80Go à 8.99€ par mois. Bien que l'enveloppe de données soit moindre que celle de Free Mobile, cette offre pourrait suffire à de nombreux utilisateurs tout en incluant des services illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM.

Le choix entre Free Mobile et B&You dépendra de vos besoins spécifiques en termes de données et de la couverture réseau. Le coût joue également un rôle, car l'offre B&You est proposée à 1€ de moins et sans condition de durée, avec une carte SIM à seulement 1€ chez Bouygues Telecom, contre 10€ chez Free. À noter que l'offre de Free Mobile est valable pendant 12 mois, puis elle passe au forfait 5G avec 250Go à 19.99€ par mois. Dans les deux cas, les abonnements sont sans engagement de durée, vous offrant une totale liberté de choix.

Le forfait Free en série limitée en détails :

Le forfait Free Mobile propose une généreuse enveloppe de 140Go de données pour seulement 9,99€ par mois, sans aucune obligation de durée. Au cours de la première année, ce forfait bénéficie d'une offre promotionnelle avant de passer automatiquement au forfait Free 5G. En cas de maintien de l'abonnement au-delà d'un an, le tarif mensuel s'ajuste à 19,99€, mais peut être réduit à partir de 9,99€ pour les abonnés Freebox. Cet abonnement Free inclut :

140Go d'internet chaque mois en France métropolitaine

18Go de données mobiles en UE et DOM

Appels illimités de la Métropole vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte),

SMS illimités de la Métropole vers la Métropole et les DOM + MMS en illimité en Métropole

Appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'UE et les DOM.

J'EN PROFITE

La série limitée B&You de Bouygues Telecom en détails

Cette offre mobile sans engagement vous offre une multitude d'avantages à un prix particulièrement attractif. En souscrivant à cet abonnement de télephone B&You, vous bénéficiez :

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et en UE et DOM

80 Go sur le réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom en France

20 Go de données mobiles (décomptés de l'enveloppe globale) utilisables depuis les DOM et l'Union européenne.

Ce forfait mobile en série limitée est proposé au tarif avantageux de 8,99 € par mois. Et pour couronner le tout, la carte SIM est disponible à seulement 1 € au lieu de 10 €. Ne ratez pas cette superbe offre !

J'EN PROFITE