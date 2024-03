Le Phone (2a) est en précommande dès aujourd'hui, mais connaissez-vous le Nothing Phone (2) et ses caractéristiques hors du commun ?

Nothing est une marque non conventionnelle qui a été fondée par des passionnés de technologies afin de nous proposer des smartphones atypiques. Il existe aujourd’hui seulement 2 modèles dont un troisième est sur le point de voir le jour le Nothing phone (2a). Mais, en attendant la sortie de ce nouveau modèle, revenons sur le Nothing Phone (2) le dernier modèle au de gamme en date de la marque !

Le Phone (2) est la version haut de gamme qui fait suite au succès de l'excellent Phone (1) du constructeur Nothing. Arborant un design futuriste, ce smartphone se distingue par une coque transparente, dévoilant ainsi toute la technologie qu'il renferme. La transparence audacieuse de sa coque reflète la confiance de Nothing dans la qualité de sa création. Et il faut dire qu’il y a de quoi. L'appareil est propulsé par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 associé à un GPU Adreno 730 et bénéficie de 12 Go de RAM ! Doté d'un double capteur photo de 50 mégapixels chacun, il est alimenté par une batterie de 4700 mAh. En termes de réactivité, difficile de le battre d’autant plus que c’est également du côté de la disposition de son interface qu’il se démarque en proposant une ergonomie rarement atteinte chez la concurrence !

Fiche technique du Nothing Phone (2)

Écran : Écran LTPO OLED de 6,7 pouces, résolution Full HD+

Écran LTPO OLED de 6,7 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 256 Go

256 Go Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP) Batterie : 4700mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Le Notghing Phone (2) est un haut de gamme qui possède de vrais arguments. Dans un marché où nous vivons une course à la puissance, celui-ci préfère s'orienter vers la praticité et l'originalité grâce à une interface très bien pensées, des fonctionnalités étudiées pour créer de la fluidité, les widget sont simples et pratiques à disposer sur votre écran, qui est lui même l’un des plus réactifs avec un écran Amoled LTPO. En plus de cela, il s’agit d’un appareil puissant puisque sa puce de Qualcomm a été l’une des plus puissantes du marché et est portée par 12 Go de RAM.

Procurez-vous le Nothing Phone (2) avec une grosse réduction auprès de la Fnac !

En ce moment, il vous est possible de vous procurer un Nothing Phone (2) auprès de la Fnac Marketplace pour seulement 549 € au lieu des 629 € demandés par Nothing directement ! Une très bonne nouvelle, car passer par un vendeur certifié Fnac vous donne accès à une garantie sur votre produit, un service satisfait ou remboursé et une livraison rapide et gratuite !