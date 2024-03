Samsung Galaxy S24 Ultra : il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour vous le procurer

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung est tout simplement le modèle de smartphone le plus puissant du marché, c’est en tout cas le plus puissant Android et beaucoup disent qu’il serait supérieur à l’iPhone 14 Pro Max. Si vous souhaitez vous le procurer, voici l’adresse pour l'obtenir avec la meilleure offre…

… Il s’agit du site de Samsung ! Eh oui, ce n’est presque pas une surprise, car Samsung est réputé pour proposer d’excellentes offres sur ses smartphones les plus chers avec par exemple des financements en plusieurs fois, ou encore des remises et des bonus de reprises. En ce moment, en allant sur le site de Samsung, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 24 fois sans frais, et même la possibilité de faire baisser son prix de 1469 € à 859 € € grâce à un bonus de reprise de 150 € en plus des 460 € maximum.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le porte-étendard de Samsung, mais on pourrait presque dire qu’il est le champion des smartphones Android. Puissant et rapide, il a largement de quoi tenir la distance par rapport à ses rivaux, que ce soit avec sa puce de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, tout simplement la plus puissante sur le marché, ou l'implémentation de Galaxy IA, l’IA développée par Samsung. Son écran est le plus beau et performant d’après les experts du sujet, il propose une réactivité, une luminosité, des couleurs et contrastes exceptionnelles, mais en plus il possède une énorme batterie et un appareil photo très performant. Il se paye même le luxe d’ajouter son fameux S Pen, un stylet intégré directement à sa coque que l’on peut utiliser puis ranger.

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra dans notre article dédié

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est en 24 fois sans frais avec jusqu’à 610 € de réduction

Actuellement, sur le site de Samsung, vous avez la possibilité d'acquérir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 24 fois sans frais. De plus, grâce à un bonus de reprise de 150 €, en plus des 460 € maximum, le prix de l'appareil peut être réduit de 1469 € à 859 €. 610 € de réduction maximum, de quoi ne payer qu’environ 35 € par mois !