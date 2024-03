Moins de 300 € sur Amazon pour un Xiaomi en version Pro avec la 5G, 8Go de RAM et un écran Amoled !

Le Xiaomi Poco X6 Pro est sorti il y a peu de temps et on peut dire sans problème qu’en termes de performances pures, il est parmi les meilleurs rapport qualité prix sur le marché. En ce moment, avec un prix affiché à moins de 300 € sur Amazon, nous ne pouvons que vous le conseiller !

Xiaomi est un constructeur chinois qui propose plusieurs gammes de smartphones, dont les Redmi Note et les POCO. POCO est la gamme intermédiaire en termes de finition par rapport aux smartphones Xiaomi haut de gamme, tel que le Xiaomi 14, celle-ci contient un peu plus de plastiques dans ses matériaux, mais avec cela vient un prix amoindri, tandis que les performances sont belles et bien au rendez-vous ! C’est même l’une des gammes proposant les meilleures performances pour un petit prix, surtout quand on peut trouver un Xiaomi Poco X6 Pro 5G à moins de 300 € sur Amazon.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G possède un appareil photo correct, un design relativement sobre, et ses matériaux possèdent un peu plus de plastique qu’un haut de gamme… Mais ! Cela est bien plus que compenser par son écran Amoled ultra performant et ses capacités de calcul exceptionnelles qui font de ce smartphone une véritable machine de course. Ceux qui recherchent avant tout un smartphone pour le jeu, le streaming, naviguer sur Internet et utiliser des applications, aucun doute qu’ils s’y retrouveront ! En plus, il se paye le luxe d’une interface très pratique avec une personnalisation assez avancée.

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G est disponible pour moins de 300 € sur Amazon

En ce moment, le meilleur marchand pour se procurer le Poco X6 Pro 5G est Amazon, car celui-ci le propose à moins de 300 € (294 € au moment où nous écrivons ces lignes), alors que son prix constructeur est de 349 € ! Il s’agit en plus d’un produit avec le label « choix d’Amazon » qui indique des produits très bien notés et prêts à être rapidement expédiés.