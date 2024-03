C'est l'offre à ne pas rater : l’iPhone 15 à prix réduit grâce à cette offre de Bouygues Telecom

1 € à l’achat + 24 mensualités de 19,28 € mois pour un iPhone 15

Lancé en septembre 2023, l’iPhone 15 est le modèle « vanille » de la dernière famille de smartphones haut de gamme du géant américain. Sa version la plus accessible, l’iPhone 15 128 Go, est normalement commercialisée à 849 €. Mais grâce à Bouygues Telecom et à son forfait mobile 200 Go 5G, vous pouvez complètement réduire la facture grâce à :

Deux grosse remises

Une remise de 297,10 € offerte pour votre souscription à un forfait 200 Go de Bouygues Telecom ;

Une autre remise immédiate de 50 €.

Grâce à ces deux premières remises, votre nouveau smartphone vous coûtera seulement 501,90 €. Mais ce n’est pas tout !

Une facilité de paiement sur deux ans

Pour régler ces 501,90 €, Bouygues Telecom vous offre la possibilité de profiter d’une facilité de paiement sur 24 mois avec :

Un paiement initial de 81 €

24 mensualités de 19,28 €/mois.

Cette facilité de paiement est accordée en partenariat avec Younited Credit.

Une offre de remboursement après achat

Et pour boucler la boucle, vous avez également droit à une ODR de 80 €. Pour en profiter, il suffit de remplir le coupon qui vous sera envoyé après achat et de le renvoyer en suivant les instructions qui y sont indiquées.

Au final, l’iPhone 15 128 Go vous revient donc à 1€ + 19,28 €/mois pendant 24 mois.

Quid du forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom ?

Comme nous le mentionnons plus haut, tous ces avantages ne sont possibles que si vous associez votre iPhone 15 à un forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom lors de la commande.

Ce forfait mobile, que vous pourrez donc utiliser avec votre nouveau smartphone, inclut :

Un volume web mensuel de 200 Go en 5G, utilisable dans toute la France (DOM inclus), en Europe, en Suisse, ainsi que dans 15 autres destinations en Afrique, en Chine, en Asie et en Amérique ;

L’illimité pour les appels et SMS depuis et vers la France (y compris les DOM), la Suisse et l’Europe ;

L’illimité pour les appels depuis la France métropolitaine vers les numéros fixes de 120 destinations dans le monde entier ;

Une carte SIM supplémentaire grâce à laquelle vous pouvez profiter de votre forfait internet sur un autre appareil connecté, comme une montre ou une tablette.

Plusieurs autres avantages sont par ailleurs inclus avec ce forfait, dont le prêt gratuit d’un smartphone si votre iPhone 15 tombe en panne, est volé ou s’il se casse.

Pour ce qui est du prix du forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom, il est de 31,99 €/mois pendant 6 mois, puis 44,99 €/mois ! De quoi faire encore beaucoup d’économies tout en profitant d’un service complet avec votre nouvel iPhone 15.

