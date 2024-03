Samsung festival : le Galaxy S23 FE est disponible avec des cadeaux, dont une très belle baisse de prix !

Le Samsung Galaxy S23 FE est spécialement conçu pour répondre aux attentes des passionnés de la gamme S23, offrant des performances haut de gamme à un prix plus abordable que les S23 et S232 Ultra. En ce moment, vous avez l'opportunité d'acquérir ce smartphone avec une réduction de 70 € ainsi qu’un gros bonus de reprise et même des écouteurs offerts !

Le Samsung Galaxy S23 FE est un smartphone que l’on peut qualifier d’optimiser. Pourquoi, eh bien parce qu'il est la version revisitée du Samsung Galaxy S23, mais qui se concentre sur les caractéristiques préférées des fans de la marque afin d’en proposer une itération à plus bas prix, mais toujours haut de gamme. En ce moment, le Galaxy S23 FE est disponible pour 699 €, mais vous pouvez faire descendre la facture de 70 €, et d’encore 275 € grâce à 100 € de bonus de reprise en plus de la reprise déjà disponible sur votre ancien smartphone ! Et ce n'est toujours pas tout, vous obtenez également des Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 € offerts avec votre smartphone.

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE est proche de ce que nous propose le Galaxy S23, offrant un accès à un téléphone puissant équipé d'un excellent processeur, de 8 Go de RAM et d'un écran Dynamic Amoled parmi le plus beaux du marché, pas si loin du Dynamic Amoled 2X. En plus de ses performances solides en termes de calcul, il se distingue par une batterie de longue durée et un appareil photo de qualité supérieure, faisant de lui un appareil si vous recherchez de la polyvalence.

Le Samsung Galaxy S23 FE est proposé par Samsung avec une offre à ne pas manquer pour le Samsung Festival

Actuellement, le Galaxy S23 FE est disponible au prix de 699 €, mais vous pouvez faire baisser la facture de 70 € grâce à une réduction directe. De plus, bénéficiez d'une remise supplémentaire de 275 € en profitant de 100 € de bonus de reprise, en plus de la valeur de reprise déjà disponible pour votre ancien smartphone. Et ce n'est pas tout, vous recevez également des Galaxy Buds FE d'une valeur de 99 € offerts avec l'achat de votre smartphone.