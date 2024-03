Fuite des caractéristiques techniques du smartphone pliant Xiaomi Mix Fold 4

Sur le marché des smartphones pliants, il y a finalement assez peu d’acteurs, du moins à l’échelle internationale parce qu’en Chine, les marques n’hésitent pas à proposer leurs modèles. Ainsi, Oppo, Vivo ou encore Xiaomi y présentent depuis plusieurs mois maintenant des mobiles pliants au format clapet ou livre, mais qui n’arrivent jamais jusqu’en Europe. En France, il y a Samsung, Huawei, Motorola et Honor qui proposent des smartphones pliants. Pour le cas des smartphones pliants Xiaomi Mix Fold dont nous en sommes tout de même à la 4e génération, la marque ne s’est toujours pas risquée à les proposer hors de Chine. Il semble malgré tout qu’il ait de sérieux atouts à défendre. Peut-être pas celui du mobile pliant au format livre le plus fin au monde dont le titre est détenu par le Honor Magic V2, mais certaines performances et une grande capacité pour la batterie avec une charge rapide.

Quelle configuration pour le Xiaomi Mix Fold4 ?

En effet, selon les dernières rumeurs en date, il semblerait que le Xiaomi Mix Fold4 soit doté d’une double batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 100 watts, ce qui est très rapide. Sur le plan des performances, le Mix Fold 4 s'annonce puissant avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Attendu avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le Mix Fold 4 de Xiaomi semble prêt à s'établir comme un successeur digne du précédent modèle, offrant des améliorations techniques significatives.

La configuration de la caméra inclura un capteur principal de 50 mégapixels à grande ouverture, accompagné d'un nouvel objectif périscope pour des prises de vue à longue distance, en plus d'une caméra ultra-large et probablement d'un second téléobjectif, suivant ainsi les pas du Mix Fold 3.

Il semblerait que le support de la communication par satellite bidirectionnelle soit une fonction embarque sur le mobile, offrant potentiellement une connectivité améliorée dans des situations où les réseaux traditionnels sont inaccessibles. En outre, il y aurait une réduction de la visibilité de la pliure sur son écran pliable. L'appareil devrait également être doté d'une résistance à l'eau, sous réserve de confirmation officielle de son indice IP, ainsi que d'un moteur de vibration linéaire sur l'axe X personnalisé, promettant une rétroaction tactile de meilleure qualité. En termes de durabilité, le Mix Fold 4 bénéficiera d'une charnière renforcée, augmentant ainsi sa longévité. Enfin, son poids devrait se situer dans une fourchette de 220 et 240 grammes.

Le smartphone pliant Xiaomi Mix Fold 3 avait été officialisé en août 2023. Si la marque tient son calendrier, il est tout à fait envisageable que son successeur soit présenté à la même période, soit en août 2024.