Google Pixel 8 : une version neuve à peine plus chère qu'en reconditionné !

Le Google Pixel 8 est un smartphone haut de gamme et l'actuel porte étendard de la marque Google en proposant des composants high-tech. Mais en ce moment, il est possible de se le procurer pour un prix beaucoup plus bas puisque nous pouvons le trouver seulement pour seulement 589 € au lieu des 799 € de son prix constructeur !

Le Google Pixel 8 est l'actuel fer de lance des smartphones du géant américain Google et on comprend pourquoi. Avec la technologie qu'il embarque, il est actuellement l'un des smartphones haut de gamme les plus puissants du moment, si on excepte les modèles ultra haut de gamme à plus de 1000 €. En ce moment, le Google Pixel 8 est disponible pour 589 € sur Rakuten au lieu des 799 € de son prix constructeur. Même avec l'excellente réduction à 699 € que Google nous propose actuellement sur son site, cela reste beaucoup plus cher.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 propose un écran AMOLED de 6,2 pouces, ce qui est plutôt grand, sans être non plus trop encombrant, et qui plus est avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Doté d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, il assure des transitions fluides et réactives. Propulsé par le puissant processeur Google Tensor G3 et soutenu par une RAM de 8Go, le Pixel 8 garantit des performances optimales sans ralentissement pour toutes vos tâches quotidiennes.

Actuellement, le Google Pixel 8 est proposé à un prix de 589 € sur Rakuten, contre 799 € sur le site officiel de Google. Même avec la réduction exceptionnelle proposée par Google à 699 €, l'offre sur Rakuten demeure nettement plus intéressante.