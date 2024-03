Marché des smartphones pliants : croissance dynamique globale et redistribution des parts

Après les chiffres de la fin d'été 2023 publiés par DSCC, TechInsights a réalisé une étude du marché des smartphones pliants pour le 4e trimetre 2023. Selon l’infographie réalisée par TechInsights et publiée sur le réseau social X par @Tech_Reve, le marché des smartphones et plus spécifiquement le segment des modèles pliants a démontré une vitalité assez remarquable lors de cette période. En effet, une croissance globale annuelle de 42% a pu être constatée, tous formats confondus.

Évolution des parts de marché : une compétition serrée

Le marché des smartphones pliants est dominé par Samsung, acteur historique du secteur, qui continue de se maintenir à la pointe de l'industrie avec une présence constante en tant que leader des fournisseurs à l'échelle mondiale, et ce, aussi bien sur les modèles pliants à clapet qu’au format livre. Cependant, le géant coréen a connu une baisse de 32% entre 2022 et 2023, signe d'un marché de plus en plus compétitif. Actuellement, elle propose les modèles Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5.

Toutefois, le marché a vu émerger de nouveaux concurrents qui ont su tirer leur épingle du jeu. Ainsi, des marques telles que Honor avec son Magic V2 actuellement disponible et OnePlus (OnePlus Open, non disponible en France), affichant respectivement des croissances annuelles de 914 % et une entrée remarquée dans le classement, témoignent de l'intérêt croissant pour l'innovation et la diversification des choix offerts aux consommateurs. En outre, toujours d’après les chiffres de TechInsights, Motorola a aussi augmenté ses parts avec une croissance de 898% rien qu’avec des modèles à clapet dont le Razr 40 et le Razr 40 Ultra. Honor s’est illustré avec une progression de +863% sur le format livre tandis que Huawei a aussi vu ses parts augmenter. Les marques Vivo, Oppo et Xiaomi, dont les modèles sont exclusifs à la Chine, proposent des augmentations tout à fait remarquables, mais moindres avec, respectivement +235%, +198% et 115% entre le quatrième trimestre 2022 et la même période en 2023, tous formats confondus.

Toutes les régions ne sont pas en croissance

Pour une croissance mondiale de 42%, les chiffres varient considérablement d'une région à l'autre. Les mobiles pliants (à clapet et au format livre) connaissent une croissance de 78% en Amérique du Nord, de 24% en Europe et 45% en Asie. En revanche, il y a une baisse de 54% en Chine, de 22% en Amérique du Sud et de 4% en Afrique. Cette disparité souligne l'importance d'une stratégie localisée, adaptée aux spécificités de chaque marché.

Au final, la performance des marques émergentes indique une réceptivité du marché à l'innovation et un potentiel de croissance pour les acteurs capables de répondre aux attentes des consommateurs. Sur un marché en pleine recomposition, les marques établies doivent redoubler d'efforts pour innover et s'adapter aux nouvelles dynamiques, tandis que les nouveaux entrants peuvent se positionner comme des disrupteurs potentiellement capables de redéfinir les standards de ce secteur.