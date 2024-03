10Go de plus pour chaque offre sans hausse de prix : découvrez ces deux nouveaux forfaits 30Go et 60Go !

Vous souhaitez obtenir un forfait pas cher tout en profitant d'une belle enveloppe data ? Ça tombe bien, les opérateurs Auchan Telecom et Cdiscount Mobile ajoutent 10Go à leur forfait sans engagement sans augmenter leur tarif ! Il s'agit des offres 30Go à 5,99€ par mois et 60Go à 6,99€ par mois ; vous trouverez à coup sûr votre forfait favori parmi ces deux promos !

Une promo en exclusivité web : 30Go à seulement 5,99€

Chez l'opérateur Auchan Telecom, vous pouvez en ce moment profiter d'une offre disponible en exclusivité web vous permettant d'obtenir un forfait pas cher avec 30Go de data au lieu de 20Go en France métropolitaine au tarif préférentiel de 5,99€ par mois.

Avec ce forfait, vous aurez également la possibilité de communiquer sans compter aussi bien depuis la métropole que depuis les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne. En plus, depuis ces dernières zones, vous pourrez assurer votre connexion web grâce aux 10Go dédiés à cet usage !

Vous profiterez de la qualité du réseau Bouygues Telecom et pourrez mettre un terme à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Enfin, une promotion supplémentaire est proposée pour toute souscription aux forfaits sans engagement de Auchan Telecom : la carte SIM est à 1€ !

Une offre irrésistible à saisir : 60Go à seulement 6,99€

De son côté, Cdiscount Mobile propose un forfait à seulement 6,99€ par mois avec 60Go en France métropolitaine ; idéal donc si vous souhaitez faire le plein de data tout en préservant votre budget de téléphonie mobile !

Ce forfait illimité et sans engagement vous permettra de disposer de garanties valables en France comme à l'étranger. En effet, vous pourrez passer vos appels et envoyer vos SMS/MMS de manière illimitée depuis la Métropole, mais aussi depuis les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne. Depuis ces dernières destinations, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, l'opérateur vous octroie pas moins de 10Go utilisables pour connexion Internet.

À l'instar du forfait 30Go de Auchan Télécom, cet abonnement mobile s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom. De même, vous bénéficierez de la carte SIM à 1€ au lieu de 10€ !