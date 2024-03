Voici le smartphone préféré de nos lecteurs ! Ce Samsung est en ce moment à petit prix avec son écran Super Amoled et 8Go de RAM

Chaque jour sur Les Mobiles, nous inspections le paysage du marché des smartphones pour trouver les meilleures promos du moment. C’est aussi l'occasion de vous faire découvrir, ou redécouvrir certains appareils, voire même de clarifier leur positionnement sur le marché, car il y a de quoi se perdre entre les très nombreuses marques et téléphones proposés par celles-ci. Parmi ceux-ci, un modèle sort du lot et atteint la première place chez nos lecteurs !

Ne faisons pas durer le suspens plus longtemps, nous parlons dans cet article du Galaxy A54 5G de Samsung ! Il s’agit d’un smartphone sorti en 2023 qui est situé plutôt dans le milieu de gamme, mais dans le haut du panier de cette catégorie puisqu'il s’agit du modèle le plus avancé des Galaxy A de 2023, et donc à la frontière du haut de gamme. Nous avons récemment eu le droit à la sortie d’une nouvelle version de celui-ci, le Galaxy A55 5G, un excellent smartphone. Cependant, il ne semble pas pertinent de se tourner nécessairement vers le Galaxy A55 alors qu’il ne propose que peu de différence avec le Galaxy A54 5G que vous pouvez trouver en ce moment à son meilleur prix sur Rakuten pour 283 € au lieu des 499 € proposés pour le Galaxy A55 chez Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A54 5G est un smartphone auquel il est difficile de trouver de réel défauts On pourrait dire qu’il possède un peu plus de plastiques qu’un haut de gamme, mais c’est à peu près tout, et cela ne change en rien ses performances, d’autant plus qu’esthétiquement, il propose une apparence sobre, mais agréable. C’est notamment du côté de sa puce que va se faire la différence avec un haut de gamme, mais là encore, il ne s’agit pas non plus d’un véritable schisme, la différence reste difficilement perceptible.

Pour un usage quotidien, que ce soit pour les loisirs ou non, il est idéal et nous ne pouvons que vous le conseiller, d’autant plus qu'il propose un écran Super Amoled, une technologie supérieure à ce que l’on trouve généralement chez la concurrence.

Voici notre prise en main du Samsung Galaxy A54 5G

Le Samsung Galaxy A54 5G en ce moment à moins de 290 € !

Le Galaxy A54 5G est disponible en ce moment chez Rakuten à un prix vraiment intéressant, puisqu’il est proposé à 283 €, alors que Samsung l’affiche toujours sur son site à 449 €. Il s’agit d’une version américaine, mais tout à fait compatible avec les opérateurs français, la seule différence avec le modèle européen est qu’il ne propose pas de double SIM. L'appareil est proposé avec un chargeur et expédié depuis la France pour une livraison rapide.