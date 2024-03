Le Galaxy S24 Ultra bat l’iPhone 15 Pro Max ? Si c'est ce que vous pensez, c’est ici que vous pourrez l’acquérir avec la meilleure offre

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est considéré par beaucoup comme le meilleur smartphone. Cependant, l’iPhone 15 Pro Max est également désigné comme tel par une partie des technophiles ! En réalité, le débat est évidemment plus amusant que réellement pertinent, les deux appareils étant excellents et proposant des utilisations assez différentes pour être chacun pertinent en fonction de nos appétences. Toutefois, nous allons nous prêter au jeu afin de donner notre avis sur la question !

En ce moment, en allant sur le site de Samsung, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 24 fois sans frais, et même la possibilité de faire baisser son prix de 1469 € à 859 € grâce à un bonus de reprise de 150 € en plus des 460 € maximum.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Si l’on se prête au jeu de la comparaison, en termes de performances pures il est presque impossible de différencier le Galaxy S24 Ultra de l’iPhone 15 Pro Max, en revanche, il y a des points où cela est possible : l’écran du Galaxy S24 Ultra est le meilleure du marché, et s’il ne serait évidemment pas honnête de dire que celui de son concurrent n’est pas excellent, il faut pourtant reconnaître que c’est le Galaxy S24 Ultra qui remporte la manche grâce à une meilleure définition, une technologie Dynamic Amoled, un meilleur PPi, plus de luminosités et même un écran légèrement plus grand ! De même, en termes de gaming et de connectivité avec son Wifi 7, c’est encore le Galaxy S24 Ultra qui prend la tête ! On reconnaitra au 'lIphone 15 Pro Max une batterie légèrement supérieure et un appareil photo plus optimisé !

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra dans notre article dédié

Et vous, qu'en pensez-vous ? iPhone 15 Pro Max ou Samsung Galaxy S24 Ultra ?