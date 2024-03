Aujourd'hui seulement, le Galaxy A55 5G de Samsung est disponible avec presque 70 € de réduction

Le Galaxy A55 est le tout nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung. Mais, pas n’importe lequel, c’est le fleuron de la gamme A, en d’autres termes, il est le plus puissant des appareils proposés par Samsung avec un prix accessible. Aujourd’hui seulement, il est possible de se le procurer sur Rakuten avec une réduction de 68 € au total par rapport à son prix de référence de 499 €. Cela veut dire que vous pouvez vous le procurer pour 431 € en entrant le code RAKUTEN20 !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G qui propose des composants poussés faisant de lui le milieu de gamme le plus puissant du moment. Il propose un grand écran Super AMOLED, une technologie supérieure à l’AMOLED qui elle se popularise de plus en plus sur ce segment du marché. Il propose également un excellent appareil photo, une batterie de 5000 mAh et surtout un processeur puissant optimisé pour le multitâche, le gaming, le streaming, et le multimédia en général, faisant de cet appareil une véritable interface pratique pour les loisirs tout autant que les fonctionnalités essentielles sur un smartphone.

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible avec presque 70 € de réduction !

Pour une durée limitée, sur Rakuten, profitez d'une réduction de 68 € sur le Samsung Galaxy A55 5G par rapport à son prix habituel de 499 €. Utilisez simplement le code promo RAKUTEN20 pour l'acquérir à 431 €. Si vous êtes intéressé, cette offre est à saisir dès maintenant et jusqu’à minuit seulement.