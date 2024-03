De nouvelles rumeurs sur le prochain smartphone Motorola Moto edge 50 Pro

Pour le moment, Motorola propose le smartphone edge 40 Pro qui représente le modèle le plus haut de gamme, si on ne compte par le pliant Razr 40 UItra et sa déclinaison plus abordable, le Razr 40. Si la marque renouvelle cette série, il pourrait être accompagné du edge 50 et du edge 50 Neo qui viendrait remplacer, respectivement le edge 40 et le edge 40 Neo.

Selon @TheGalox_ dont le bilan des rumeurs est plutôt sérieux, il semblerait que le Motorola edge 50 Pro soit équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, soit le Soc, le plus puissant du moment pour les smartphones sous Android et qui est intégré sur les mobiles haut de gamme d’autres marques. Le edge 50 Pro pourrait être équipé d’un écran AMOLED ayant une diagonale de 6,7 pouces, ce qui est particulièrement grand. Rappelons que le edge 40 Pro est doté d’un écran de 6,67 pouces en diagonale et qu’il bénéficie d’une dalle incurvée sur les 4 cotés, comme le Honor Magic6 Pro, par exemple.

Toujours d’après la même source, l’écran aurait une luminosité maximale de 2000 cd/m², donc très élevée. La surface d’affichage serait validée par l’Institut Pantone pour la fidélité des couleurs. Il est également possible que le mobile profite d’une coque d’une couleur officielle Pantone, comme plusieurs modèles de la marque.

Au niveau des capteurs photo, le mobile serait équipé d’un objectif principal de 50 mégapixels. Il n’y a pas de rumeurs concernant les autres capteurs. Récemment, une autre fuite semblait affirmer que le mobile serait doté d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Elle supporterait la charge à 125 watts ainsi que la charge sans fil.

Des visuels officiels auraient fuité

Le site slashleaks a récemment publié des images prétendues être celles du futur smartphone Motorola edge50 Pro. On peut notamment y voir trois déclinaisons : noir, violet et gris. Les trois appareils disposent d’un îlot de capteurs photo qui est sur une plaque fondue avec la coque arrière du smartphone.

Les capteurs seraient organisés en carré, dépassant très légèrement. Le smartphone aurait un écran avec des bords incurvés. Les profils seraient particulièrement fins, à peine de quoi intégrer les boutons de mise en veille et ceux permettant de gérer le volume, sur la tranche droite de l’appareil.

Toutes ces informations devront être confirmées par la marque lors du lancement du edge 50 Pro dont la date de présentation n’est pas encore connue. Rappelons toutefois que son prédécesseur a été officialisé début avril 2023, ce qui pourrait signifier que son successeur est en passe de l’être.