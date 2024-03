Avec son écran Super Amoled et son superbe appareil photo, l’un des meilleurs rapports qualité prix de Samsung vient de sortir à petit prix

Samsung vient de sortir son tout nouveau Galaxy A35 5G, à petit prix, et en ce moment, vous pouvez l’obtenir avec différents cadeaux pour en faciliter l’achat et vous le procurer avec une expérience optimale grâce à des écouteurs Galaxy Buds FE offerts !

Le Galaxy A35 5G vient prendre la relève de son prédécesseur, le Galaxy A34 que nous avions déjà très apprécié ici, à la rédaction de Les Mobiles. Proposant un équilibre idéal entre praticité et polyvalence, le Galaxy A35 5G brille grâce à un superbe écran et un chipset ultra optimisé lui permettant de délivrer des performances très convaincantes malgré son petit prix. Samsung propose l'appareil pour 399 € avec la possibilité de le financer en 3 à 4 fois. En plus de cela, il vous est possible de faire reprendre votre ancien appareil, et en faisant cela, vous aurez un bonus de reprise de 50 € en plus de la reprise habituelle. Et pour couronner le tout, Samsung vous offre des écouteurs bluetooth Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A35 5G est optimisé pour les petits budgets, mais sans sacrifier l'essentiel. Il va un peu plus loin même, puisqu’il propose des performances au-dessus de la moyenne du milieu de gamme permettant de le rendre autant pratique que utile, que ce soit pour les multimédia ou les tâches du quotidien… Ce qui est également vrai pour son écran utilisant une technologie Super Amoled que l’on ne retrouve que chez les milieux de gamme de Samsung et qui propose fluidité et réactivité.

Le Samsung Galaxy A 35 5G est disponible chez Samsung avec une offre de lancement à saisir au plus vite

Samsung propose cet appareil au prix de 399 € avec la possibilité de le payer en 3 à 4 fois. De plus, vous avez la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil, avec un bonus de reprise de 50 € en plus de la valeur habituelle de reprise. En prime, Samsung vous offre des écouteurs Bluetooth Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 € !