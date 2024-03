Honor lance le Honor 90 Smart 5G à petit prix et avec une grosse batterie

Après le Honor 90 et le Honor 90 Lite, la marque propose désormais un nouveau smartphone dans cette série, le Honor 90 Smart 5G encore plus abordable. Conçu pour répondre aux exigences de la génération ultra-connectée, ce smartphone combine une qualité photographique avancée, une autonomie de batterie remarquable et une expérience audiovisuelle immersive grâce à un très grand écran, le tout enveloppé dans un design élégant.

En effet, Le Honor 90 Smart 5G se distingue avant tout par son module photo principal de 108 mégapixels. Grâce à un capteur de 1/1,67 pouce et une technologie avancée permettant une absorption de lumière optimale, ce smartphone est capable de produire des images qui se veulent éclatantes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. En outre, il propose un mode Portrait, accompagné d'un zoom 2x, offrant aux utilisateurs une flexibilité intéressante pour capturer divers moments de vie, tandis que la fonction Multi-Vidéo permet une utilisation simultanée des caméras avant et arrière, pour des créations plus harmonieuses et innovantes. En plus du capteur principal, il y a deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun dédiés aux photos en mode macro et à l’optimisation des portraits.

Autonomie prolongée pour une expérience sans interruption

La batterie du Honor 90 Smart 5G, d'une capacité de 5 330 mAh, garantit une utilisation continue tout au long de la journée. Il supporte la charge à 35 watts. Cela fait 330 mAh de plus que le Honor 90 et 830 mAh que le Honor 90 Lite. La marque promet une capacité de conservation de plus de 80 % après trois ans d'usage. Le mobile dispose d’un écran LCD d’une diagonale de 6,8 pouces avec une définition de 1080x2412 pixels. Il profite des fonctions de limitation de la fatigue oculaire aussi disponible sur des modèles plus haut de gamme. Pour le son, comptez sur deux haut-parleurs pour une ambiance stéréo. Notez la présence d’une prise audio jack pour brancher un casque. Le téléphone est compatible 5G et propose du Wi-Fi 5 ainsi que du Bluetooth 5.1. Il est également compatible avec la technologie NFC.

Le Honor 90 Smart est animé par un chipset MediaTek Dimensity 6200 associé à 4 Go de mémoire vive et autant en mémoire vive virtuelle. L’appareil dispose d’une capacité de stockage de 128 Go. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton de mise en veille. D’un poids de 199 grammes, ce qui n’est pas spécialement léger, mais plutôt situé dans la moyenne haute des mobiles de cette catégorie, le smartphone propose une épaisseur de 8,24 mm.

Prix et disponibilité du Honor 90 Smart 5G

Disponible dès à présent en deux élégants coloris, Emerald Green et Midnight Black, le Honor 90 Smart 5G est proposé à un prix de lancement attractif de 249 €, avec une offre de lancement à 229 € disponible dans plusieurs enseignes. Chez Fnac-Darty, le Honor 90 Smart 5G sera disponible à partir de 229 € en pack avec les écouteurs True Wireless Force Play offerts. Chez Boulanger, il est proposé à partir de 229€ avec une coque et une protection écran offertes. Chez les opérateurs Orange, Bouygues et SFR, le Honor 90 Smart 5G est disponible à partir de 199 € sans forfait. Ces offres sont valables pour tout achat entre le 25 mars et le 30 avril 2024.

Acheter le Honor 90 Smart chez Boulanger

Acheter le Honor 90 Smart chez Orange