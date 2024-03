À peine sorti le nouveau roi du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A55, est déjà en belle promo !

Le Galaxy A55 est le tout dernier modèle milieu de gamme de Samsung, mais il est bien plus que cela : il est le joyau de la gamme A, offrant des performances de haut niveau à un prix abordable. En ce moment, sur Rakuten, vous pouvez profiter d'une réduction totale de 121€ par rapport à son prix habituel de 499 €. Cela signifie que vous pouvez vous le procurer pour seulement 378 € grâce au code RAKUTEN30 !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G doté de composants avancés, le positionnant comme le milieu de gamme le plus performant du moment. Son écran Super AMOLED offre une qualité supérieure à l'AMOLED conventionnel, tandis que son appareil photo est de haute qualité. Avec une batterie de 5000 mAh et un processeur puissant, optimisé pour une utilisation multitâche, le gaming et le streaming, le Galaxy A55 est à la fois un outil pratique pour les loisirs et les besoins quotidiens sur un smartphone.

Un offre à ne pas manquer sur le Galaxy A55 5G

Bénéficiez d'une remise de 121 € sur le Samsung Galaxy A55 5G, le faisant passer de son prix habituel de 499 € à seulement 378 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN30. Il s’agit d’un modèle avec deux ans de garantie et est compatible avec tous les opérateurs.