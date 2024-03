Cet iPhone 12 à moins de 300 € défie tous les clichés sur le reconditionné !

Apple a une véritable appétence pour le haut de gamme et la création d’un écosystème solide et performant. C’est d’ailleurs pour cela que longtemps, les Apple étaient adorés des professionnels, et c’est toujours le cas dans de nombreuses entreprises. Mais, aujourd’hui, les appareils de la marque sont également très accessibles du grand public, que ce soient leurs ordinateurs, écouteurs, ou ce qui nous intéresse aujourd’hui : les smartphones. Les iPhone sont aujourd’hui des produits presque aussi connus que la marque de leur créateur, et il font front à toutes les autres marques. Eh oui, bien souvent on vous demande si vous avez un iPhone ou un autre smartphone ! Eh bien, grâce à Certideal, vous allez pouvoir répondre que vous avez un iPhone 12 !

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

OLED, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

La fiche technique de l’iPhone 12 reste un très bon choix en 2024 grâce à un écran oled et les fonctionnalités typiques des iPhone, le tout propulsé par une puce Bionic A14 made in Apple. Côté photo, Apple fait également assez fort et l’iPhone 12 n’est pas une exception. Si vous aimez les belles photos, ou les belles vidéos, celui-ci est fait pour vous !

L’iPhone 12 en reconditionné français à prix cassé chez Certideal

Certideal est une marque spécialiste du reconditionnement en France qui propose des appareils reconditionnés sur le territoire français avec de multiples tests pour mesurer la qualité des appareils. En ce moment, il vous est possible de vous procurer un iPhone 12 chez eux dès 293 €, ce qui est un prix très abordable ! Vous pouvez même choisir des options pour obtenir une batterie neuve, ou un écran neuf. L'appareil est proposé avec 2 ans de garantie et est en plus livré avec un câble de chargement !