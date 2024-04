Nothing Phone (2) : l'iPhone des Android à prix accessible chez ce marchand !

La marque Nothing est une marque anglaise très originale qui a été créée par des passionnés de technologie dans le but de proposer des smartphones haut de gamme hors du commun. On pourrait presque parler d’iPhone des Android ! À ce jour, la marque compte seulement trois modèles, Nothing souhaitant proposer quelque chose de neuf à chaque sortie, plutôt que de légères améliorations !

Le Phone (2) propose un design ingénieux et très atypique qui se distingue par une coque transparente, offrant ainsi une vision détaillée de sa technologie interne. Cette transparence audacieuse reflète la confiance de la marque Nothing dans la qualité de son produit, et à juste titre, mais permet aussi de proposer ses fameux glyphes, des leds qui s’allument de différentes manières avec notamment l’objectif de vous permettre de moins regarder votre écran ! Mais disons le… Ces glyphes sont avant tout extrêmement classieux en plus d’être véritablement pratiques !

Notons que le Nothing Phone (2) fait beaucoup d’effort pour préserver la santé « numérique » de ses utilisateurs en proposant de nombreuses options pour vous aider à passer moins de temps sur votre écran : mode écran noir et blanc ; utilisation des glyphes ; widgets avec le temps passé sur votre écran et même la possibilité de vous indiquer un objectif à ne pas dépasser, le tout sans être intrusif du tout.

Fiche technique du Nothing Phone (2)

Écran : Écran LTPO Amoled de 6,7 pouces, résolution 2k

Écran LTPO Amoled de 6,7 pouces, résolution 2k Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 ou 12 Go

8 ou 12 Go Stockage : 256 Go

256 Go Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP) Batterie : 4700mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Équipé d'un puissant SoC Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à un GPU Adreno 730 et soutenu par 8 ou 12 Go de RAM, cet appareil offre des performances comparables à un Galaxy S23 et très proche d’un Galaxy S24. Avec un double capteur photo de 50 mégapixels chacun et une batterie de 4700 mAh, il répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et se rapproche des pixels. En termes de réactivité, il se distingue également par une interface ergonomique rarement égalée par la concurrence qui peut rappeler les iPhones, mais avec des différences assez notables. Son écran est d'ailleurs un Amoled avec un définition 2K !

La meilleure promo du Nothing Phone (2) avec une grosse réduction auprès de la Fnac !

Actuellement, le Nothing Phone (2) est disponible sur la Fnac Marketplace pour seulement 558 €, ce qui représente une économie significative par rapport au prix de 629 € proposé par Nothing directement. Cette offre présente plusieurs avantages, notamment la garantie sur le produit, un service satisfait ou remboursé, ainsi qu'une livraison rapide et gratuite, en passant par un vendeur certifié Fnac.