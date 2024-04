Nouveauté : ce forfait 250Go vous offre 5Go depuis 3 pays du Maghreb et les appels illimités vers plus de 60 destinations !

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec le maximum de data ? Alors cette offre mobile 5G devrait vous intéresser ! Non seulement elle fournit 250Go en France métropolitaine, mais propose en plus des garanties disponibles depuis l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ainsi que les appels illimités vers plus de 60 destinations !

Zoom sur cette nouveauté signée La Poste Mobile !