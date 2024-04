Promos sur le réseau Orange : craquez pour ce nouveau forfait mobile 170Go à prix canon !

Si vous rêvez d'un forfait pas cher, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut ! Le nouveau forfait de Lebara vous offre un maximum de data à prix canon : 170Go à 11,99€ par mois ! Et si ce forfait ne vous convient pas tout à fait, sachez que ses autres offres sans engagement avec 100Go et 200Go profitent de plus de data à des tarifs préférentiels !

Le nouveau forfait 170Go à prix canon de Lebara

L'opérateur Lebara met en avant une toute nouvelle offre promotionnelle permettant aux utilisateurs de faire le plein de data à un prix tout à fait attractif. Il s'agit du forfait Mensuel 170Go à seulement 11,99€ par mois*. Ce forfait économique vous permettra de bénéficier de 170Go en France métropolitaine pour surfer sur le net en toute sérénité. Vous partez de manière régulière à l'étranger ? Qu'il s'agisse de séjours professionnels ou de vos vacances, vous pourrez apprécier les 8Go fournis pour assurer votre connexion Internet depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Avec ce forfait Mensuel de Lebara, vous pourrez bien entendu appeler et envoyer vos SMS sans compter en France métropolitaine. Aussi, pour toute souscription aux forfaits sans engagement de Lebara, vous bénéficiez de deux avantages :

1Go supplémentaire est offert le premier mois d'abonnement

le premier mois d'abonnement la carte SIM gratuite

Enfin, rappelez-vous qu'opter pour un abonnement mobile chez Lebara, c'est s'assurer de profiter pleinement et de façon optimale des garanties proposées. En effet, les offres s'appuient sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP !

Des gigas en plus avec les forfaits 110Go et 250Go

L'opérateur en a profité pour ajouter des gigas aux forfaits 100Go et 200Go. Ainsi, ces forfaits bénéficient respectivement de 10Go et de 50Go de plus, sans que leur prix ne soit augmenté ! L'un comme l'autre de ces abonnements sans engagement vous propose l'illimité pour les appels et SMS émis en France métropolitaine ainsi que les deux avantages précités.

Avec le forfait 110Go à 8,99€ par mois*, vous disposerez de 110Go en Métropole et de 5Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Le forfait 250Go, quant à lui, coûte la somme de 18,99€ par mois* et vous offre 250Go pour naviguer sur la toile en France métropolitaine, dont 10Go pour assurer votre itinérance depuis ces dernières zones.

VOIR LES OFFRES 110Go ET 250Go

*renouvellement automatique tous les 30 jours et non tous les mois calendaires