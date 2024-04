Pourquoi ne parle-t-on jamais de cet excellent smartphone à petit prix de Samsung avec son écran Super Amoled ?

Le Samsung Galaxy A35 5G est un smartphone avec des composants au-dessus de la moyenne des milieux de gamme sur ce segment du marché. Notamment son écran Super Amoled ! En ce moment, nous pouvons le trouver à seulement 315 €, ce qui en fait un choix parfait pour acquérir plus de puissance qu’avec le Galaxy A15 et un prix largement inférieur aux 499 € du Galaxy A55.

Les Galaxy de Samsung sont des smartphones encensés à la fois pour leur efficacité, mais aussi pour leur rapport qualité-prix absolument indéniable ! Parmi la gamme A, les milieux de gamme de la marque rencontrant un grand succès, il en est pourtant un qui est oublié de tous : le très récent Galaxy A35 5G. Il faut dire qu’il se trouve entre le Galaxy A15 et le Galaxy A55. Sa position intermédiaire ne fait pas de lui le choix le plus évident, et pourtant, il a largement de quoi plaire !

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A35 5G est conçu pour répondre aux besoins des petits budgets sans compromettre l'essentiel. En fait, il va même plus loin en offrant des performances supérieures à la moyenne du milieu de gamme, ce qui le rend aussi pratique qu'utile pour les tâches quotidiennes et le multimédia. Cela se reflète dans son écran utilisant la technologie Super AMOLED, une caractéristique généralement réservée aux appareils de milieu de gamme de Samsung, que l'on ne retrouve pas chez la concurrence, et qui offre une fluidité et une réactivité exceptionnelles.

Le Galaxy A35 au meilleur prix sur Cdiscount

En ce moment, le Galaxy A35 est proposé à 315 € sur Cdiscount, un prix ultra avantageux par rapport à son prix constructeur de 399 €, mais surtout par rapport au Galaxy A55, alors que la différence de puissance n’est pas substantielle ! Nous ne pouvons que vous le conseiller si vous cherchez à allier confort et petit prix.