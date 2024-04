Motorola Edge 50 Pro : Lancement et prix pour l’Europe confirmés par Amazon Allemagne

Début mars, de nouvelles rumeurs sont apparues concernant le smartphone Motorola edge 50 Pro. Quelques semaines à peine après le mobile était officiellement lancé sur le marché indien. Nous attendions des informations concernant sa commercialisation en Europe et contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce n’est pas la marque qui communique dessus mais Amazon Allemagne qui fait une petite boulette mettant en ligne la date de lancement avant sa présentation officielle. En effet, selon les informations fournies par Amazon, le Motorola Edge 50 Pro sera disponible en Europe dès le 16 avril. Le téléphone sera proposé au prix de 699 euros pour une configuration offrant 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Ce tarif correspond exactement aux informations divulguées précédemment, mais avec une capacité de stockage qui a été doublée par rapport à ce qui avait été initialement suggéré.

Comparaison internationale des prix et configuration technique

Le Motorola Edge 50 Pro avait été présenté en Inde au début du mois, mais avec une capacité de stockage maximale de 256 Go, ce qui est inférieur à l'offre européenne. Malgré cette différence, le prix en Inde est nettement plus avantageux : la version 12 Go / 256 Go y est vendue 35 999 INR, soit environ 399 euros, ce qui représente une économie substantielle de 300 euros par rapport au prix européen.

Le Motorola Edge 50 Pro arbore un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2 000 cd/m². Il est équipé du SoC Snapdragon 7 Gen 3, d'un système de triple caméra arrière (principale de 50 mégapixels avec OIS, ultra-large de 13 mégapixels avec autofocus, et téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x), d'une caméra frontale de 50 mégapixels, ainsi que d'une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge filaire de 125 watts, la charge sans fil de 50 watts et la charge sans fil inversée de 10 watts. Le téléphone fonctionne sous Android 14, offrant ainsi une expérience utilisateur à la pointe de la technologie.

Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant d’avoir la confirmation des caractéristiques techniques de l’appareil et surtout des prix pratiqués, étant donné que le mobile sera très probablement proposés avec différentes configurations de stockage.