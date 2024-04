Le Motorola Edge 50 Pro est officiellement lancé en Inde avant sa commercialisation en France

Le Motorola edge 50 Pro est officiel en Inde. Récemment, il avait fait l’objet d’une fuite concernant son design et une partie de sa fiche technique. Il est proposé à partir de 31 999 roupies pour le modèle de base soit un peu plus de 350 €. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il est décliné en noir, lavande ou blanc. Certaines finitions proposent un revêtement en similicuir.

L’appareil est livré soit avec un chargeur de 68 watts, soit avec un bloc d’alimentation de 125 watts pour une recharge très rapide. Il y a une batterie d’une capacité de 4500 mAh qui peut supporter la charge sans fil jusqu’à 50 watts.

Un très large écran et une configuration photo poussée

Le Motorola edge 50 Pro est équipé d’un écran OLED incurvé d’une diagonale de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 144Hz. Il supporte la technologie HDR10+ offre, selon la marque, un pic de luminosité de 2000 cd/m².

Côté photographie, il est doté d'un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique pour limiter les bougés, d'un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x, ainsi qu'une caméra ultra-large de 13 mégapixels capable de gérer les prises de vue en mode macro et d’optimiser les portraits en calculant la profondeur de champ.

Le smartphone est le premier du genre a avoir été validé par Pantone pour son écran et ses capteurs photo signifiant une grande fidélité des couleurs.

Fonctionnant sous Android 14 avec l'interface utilisateur Hello en surcouche, le Motorola edge 50 Pro promet une expérience quasi stock d'Android. Il bénéficiera de trois mises à jour du système d'exploitation jusqu'à Android 17 et de quatre ans de mises à jour de sécurité. Notez la compatibilité avec le format audio Dolby Atmos, la présence de haut-parleurs stéréo, d’un capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran et d’une certification IP68 garantissant une résistance totale à la poussière et à l'eau.

Il devrait être prochainement rejoint par d’autres modèles de la série edge 50 dont le edge 50 Ultra que Motorola officialisera d’ici les prochaines semaines.