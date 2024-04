Duel de forfaits mobile 130Go de 5G : pour laquelle des promos RED ou B&You allez-vous craquer ?

Envie d'un forfait avec un max de data à prix doux ? Notre duel du jour devrait vous intéresser... On compare deux offres mobile avec 130Go de 5G pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

Deux forfaits sans engagement : un max de data et un tarif irrésistible

Les opérateurs Bouygues Telecom et RED by SFR mettent tous deux en avant un forfait avec 130Go en France métropolitaine. Tenez-vous bien, la 5G est incluse gratuitement avec la série spéciale B&You comme avec l'offre RED. Le tarif de ces deux forfaits illimités est identique : 12,99€ par mois.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Si vous êtes amené à voyager à l’étranger et que vous souhaitez rester connecté, sachez que c'est le forfait B&You 130Go qui vous fournira le plus de data : 35Go utilisables depuis l'UE et les DOM contre 27Go proposés par le forfait RED.

L'illimité pour communiquer sans compter

Ces deux offres mobile donnent la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages en illimité depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Si sur ce point, ces deux offres sont identiques, quelques subtilités pourraient vous intéresser davantage concernant les échanges réalisés en direction des DOM.

Chez Bouygues Telecom, l'illimité est également de mise pour toutes les communications émises depuis la Métropole vers les DOM (fixes et mobiles). Chez RED by SFR, vous bénéficierez de l'illimité uniquement pour les appels émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM, hors Mayotte.

Les options : des garanties en Outre-Atlantique et en Suisse ou une Bbox à prix cassé ?

Des options viennent agrémenter ou accompagner votre abonnement mobile économique. Vous pouvez orienter votre choix selon vos envies et besoins du moment ou encore selon votre budget.

Avec le forfait RED, vous pouvez souscrire à une option spéciale International à 5€/mois. Elle vous permettra de disposer de 35Go (au lieu de 27Go) dans les zones UE/DOM, dont 20Go utilisables depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre.

Avec le forfait B&You, vous pouvez opter pour une offre spéciale Bbox : l'offre La Fibre à 29,99€/mois. Elle vous permettra de bénéficier d'une offre Internet + TV avec les services suivants :