Ce smartphone Google à petit prix auprès de la Fnac possède l’un des meilleurs appareils photo

Le Google Pixel 7a est un smartphone sorti l’année dernière et pensé comme une version allégée du porte-étendard des smartphones de Google à ce même moment : le Pixel 7. Proposé avec une taille plus réduite que ce dernier et un plus petit prix, il embarque pourtant le même chipset, à savoir la puce Tensor 2; le rendant tout aussi performant que son aîné haut de gamme. En ce moment, il est possible de retrouver une très belle promo auprès d’un partenaire Fnac en passant par le marketplace de ce dernier puisqu’il est proposé à 346 € au lieu de 509 € !

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a a l’avantage de proposer une taille plus petite que les deux autres modèles de sa génération, idéal si vous recherchez de l’ergonomie et que vous souhaitez mettre l'emphase sur la praticité et les outils tels que l’excellent appareil photo de ce Pixel. Eh oui, comme toujours, le savoir-faire en matière de photographie de cette gamme n'est plus à prouver ! Avec sa batterie allant jusqu’à 72 heures d’autonomie avec l’économiseur de batterie, son excellent écran et une puce Google Tensor G2 puissante, on peut dire que le Pixel 7 a réussi à proposer une expérience complète.

Le Google pixel 7a est disponible à prix cassé auprès de la Fnac

En ce moment, avec ce partenaire de la Fnac, vous pouvez obtenir le Google Pixel 7a avec une très belle réduction, faisant passer le Pixel 7a de 509 € à 346 €, mais en plus avec les différents services Fnac à disposition, à savoir une garantie de 2 ans, un service satisfait ou remboursé, l’accès au SAV Fnac et même une aide de la part de la Fnac pour vous aider en cas de questionnement avec le vendeur certifié.