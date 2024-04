Ces fonctionnalités super pratiques que vous avez sur ce téléphone sans le savoir !

Non, les téléphones de Sony n’ont pas disparu . Le géant Japonais n’a plus la côte en termes de smartphones, mais cela n’enlève rien à son immense savoir-faire en termes de technologies. Jeux vidéo, sonorisations, cinéma, Sony est leader dans un certain nombre de domaines clefs, et continue à nous proposer des smartphones haut de gamme d'une très grande qualité, et proposant des fonctionnalités parfois inattendues !

Le Sony Xperia 1V est un smartphone très haut de gamme que l’on peut trouver parfois jusqu’à 1399 € et qui propose en un appareil l’ensemble de l’expertise de Sony. Proposant les performances comparables à un Galaxy S23 Ultra, c’est-à-dire au niveau de l’un des plus puissants smartphones de la planète, il arrive à se démarquer grâce à des fonctionnalités parfois inattendues !

Par exemple, avec lui, si vous souhaitez prendre une photo de groupe, vous n’aurez plus besoin de demander à celui qui prend la photo de rester derrière la caméra, puisqu’il vous suffit de lever la main pour déclencher le minuteur. Notons que la qualité photo de son appareil est de type professionnel grâce à une collaboration avec la marque Zeiss.

Fiche technique du Sony Xperia 1V

Écran : Amoled de 6,5 pouces, 1644 x 3840 (4K)

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

RAM : 12Go

Stockage : 256Go + carte SD jusqu’à 1To

Appareil photo arrière : Triple capteur photo Zeiss 48+12+12 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 12 mégapixels

Batterie : 5000 mAh

Autre spécificité inattendue, et pourtant drôlement bienvenue, son stockage interne, ou plutôt son « potentiel » stockage interne. Le Sony Xperia 1V possède une mémoire initiale de 256 Go qu’il est possible d’étendre via micro SD avec jusqu’à 1 To supplémentaire, une fonctionnalité old school (pour un smartphone tout sauf vieux jeu) qui manque sur les smartphones haut de gamme actuels et qui plaira à n’en pas douter à tous ceux qui veulent continuer à stocker leurs musiques en Flac ou Wav pour accéder à la qualité optimale de leurs albums préférés !

Combiné à un casque Sony Xm5, dans le top 3 des meilleures casques haut de gamme, et vous obtenez le combo gagnant des audiophiles !

Le Sony Xperia 1V est disponible sur Rakuten avec plus de 500 € de réduction !

En ce moment, il vous est possible d’obtenir le Xperia 1V haut de gamme de Sony avec une réduction de 546 € par rapport au prix proposé directement par Sony, à savoir 853 € au lieu de 1399 € ! Il s’agit d’une version importée, mais compatible avec les opérateurs français. Celle-ci vous propose une assurance ainsi qu’une garantie de 2 ans.